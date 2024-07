Lecco. Mercoledì debutta “Tra Lago e Monti” sulla Lake Arena

Su il sipario per la rassegna con il concerto “Classic & Jazz”

Bach e Rameau protagonisti dell’evento che sarà anche la prima serata del Lecco Jazz Festival

LECCO – Nuova location per l’inaugurazione della 37° edizione del Festival di musica “Tra Lago e Monti” diretto dal Maestro Roberto Porroni e sostenuto da Confcommercio Lecco, Deutsche Bank, Confartigianato Imprese Lecco, Fondo Sostegno delle Arti dal Vivo (Fondazione Comunitaria del Lecchese, Acinque e Larioreti Holding), Valle Spluga, Camera di Commercio di Como-Lecco e Ciresa Formaggi.

Il debutto della rassegna avverrà a Lecco presso la Lake Arena mercoledì 17 luglio alle ore 21.30 con il concerto “Classic & jazz”. Un’apertura che rappresenta pure la prima serata del Lecco Jazz Festival (17-21 luglio). A salire sul palco galleggiante, posizionato sul lungolago di Lecco, saranno Max De Aloe (armonica cromatica), Roberto Porroni (chitarra) e Tommy Bradascio (batteria). Come “suonano” Bach e Rameau in jazz? Un fil rouge che accomuna periodi e stili lontani, proposto da musicisti di diversa estrazione in singolare accostamento strumentale. Con un tributo alla grande stagione musicale americana impersonata da Layton, Bacharach e Metheny e ai successi che hanno dato loro notorietà mondiale. In caso di cattivo tempo il concerto si terrà all’Auditorium Casa dell’Economia in via Tonale a Lecco.

“Tra Lago e Monti” 2024 proseguirà con il seguente programma (ingresso libero tranne i concerti del 27 luglio e 2 agosto che sono a pagamento): 27 luglio Dervio, Anfiteatro sul lago ore 21 (in caso di cattivo tempo rinvio a domenica 28 luglio); 2 agosto Corenno Plinio ore 21, Palcoscenico su lago (in caso di cattivo tempo Cine Teatro Parrocchiale Paradise); 4 agosto Varenna, Villa Cipressi; 7 agosto Cassina, Piazza comunale ore 20.30 (concerto a sorpresa; in caso di cattivo tempo Chiesa San GIovanni); 8 agosto Maggio, Chiesa Natività ore 20.30; 10 agosto Barzio, Chiesa di Sant’Alessandro ore 21; 12 agosto Vendrogno, Chiesa della Madonnina ore 21; 13 agosto Barzio, Chiesa Sant’Alessandro ore 20.30; 17 agosto Concenedo, Madonna del Carmelo ore 18.30; 18 agosto Cremeno, Chiesa San Giorgio ore 20.30; 21 agosto Moggio, Chiesa San Francesco ore 20.30; 22 agosto Maggio, Area Corti ore 20.30; 24 agosto Varenna, Chiesa San Giorgio ore 21.

Per informazioni sul festival: biglietteria@amduomo.it. Sito internet: www.robertoporroni.it; Facebook: ROBERTOPORRONIMUSICISTA; Instagram: roberto_porroni.