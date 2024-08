Lecco, nel week-end gli spettacoli del teatro dei burattini

Spettacoli organizzati all’interno della 25^ rassegna “I luoghi del lago e dei colli” e il 17^ Festival “La leggenda della Grigna”

I prossimi appuntamenti per gli spettacoli teatrali sono in programma per venerdì 9, domenica 11 e lunedì 12 agosto

LECCO – Il teatro di burattini torna in scena con la 25^ rassegna “I luoghi del lago e dei colli” e il 17^ Festival “La leggenda della Grigna”. Gli eventi si terranno venerdì 9, domenica 11 e lunedì 12 agosto con spettacoli dedicati a bambini e famiglie.

Venerdì 9 agosto alle ore 16 a Esino Lario nella frazione di Ortanella a Prato San Pietro, andrà in scena lo spettacolo “L’omino dei sogni” della compagnia teatrale “Il Cerchio Tondo“. Si tratta di uno spettacolo per Marionette animate a vista da Marco Randellini con musica eseguita dal vivo da Janos Hasur. Nel caso di maltempo, lo spettacolo andrà in scena presso il teatro dell’asilo.

Di seguito la trama dello spettacolo. Ciliegino, un bambino di legno, vuole ascoltare le fiabe invece di dormire, ad esempio la fiaba della furba Volpe che voleva mangiare le oche. Oppure ad esempio la fiaba dedicata a Babaja che vuole magiare la bambina, o ancora quella del Sole e della Luna che erano saliti in cielo per lasciar spazio all’Acqua e a tutta la sua famiglia.

Queste fiabe sono raccontate da un narratore che con l’aiuto di piccole marionette interpreterà i vari personaggi.

Invece, nella serata di venerdì 9 agosto alle ore 21 a Oggiono in Piazza Mangoni, andrà in scena lo spettacolo “Dal paese dei balocchi” della compagnia Claudio e Consuelo. Si tratta di uno spettacolo di strada con giocolieri, clow, canto, storie e musica all’interno di “Strabiliando”, la terza rassegna di teatro di strada. Nel caso di maltempo, lo spettacolo verrà eseguito all’Auditorium in via Vittorio Veneto.

Di seguito la trama dello spettacolo. Due personaggi, pervasi da una vena di clownesca assurdità, sono gli elementi di una messa in scena che racconta ancora una volta la scoperta dell’isola incantata. Volano oggetti quotidiani, noncuranti della legge di gravità: uova e asciugacapelli, secchi, falci, scope. Così, giocando, si trova il Paese dei Balocchi.

Domenica 11 agosto alle ore 21 presso la località Vendrogno (zona manifestazioni) a Bellano, andrà in scena lo spettacolo “Le Penne dell’orco” della compagnia Italo Pecoretti. Si tratta di uno spettacolo di burattini e in caso di maltempo verrà proposto presso il Salone Parrocchiale.

All’interno della trama dello spettacolo è presente una principessa rapita, un Re ammalato e soltanto le miracolose penne dell’orco saranno in grado di salvarlo. Un giovane coraggioso affronterà ogni ostacolo per salvare il Re e con l’aiuto di un frate pazzerello, un Conte ed una talpa, ritroverà la sua innamorata.

Lunedì 12 agosto alle ore 20.45 presso il Parco Cariboni di Colico, andrà in scena lo spettacolo dal titolo “Albero delle Storie” de “Il Cerchio Tondo“. Si tratta di uno spettacolo di teatro di animazione con musica. In caso di maltempo, verrà presentato presso l’Auditorium M. Ghisla.

E’ uno spettacolo che unisce un gusto antico con un linguaggio moderno e adatto sia ai bambini che agli adulti.

Ingresso gratuito