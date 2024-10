Lecco. Riccardo Nencini presenta il romanzo “Io muoio per te”

Romanzo dedicato a Giacomo Matteotti

LECCO – Il Centro Civico Sandro Pertini di Lecco ha accolto un evento organizzato da Anpi Lecco Città e dal Psi Lombardia. Durante l’incontro, il senatore Riccardo Nencini ha presentato al pubblico il suo ultimo romanzo “Io muoio per te”, dedicato a Giacomo Matteotti.

Per l’autore, ex Vice Ministro dei Trasporti ed europarlamentare, senatore del PSI dal 2013 al 2022, si è trattato della novantanovesima presentazione del libro, in un anno che segna il centenario dalla morte del deputato Giacomo Matteotti.

Per i partecipanti, è stata l’occasione di ascoltare la voce di un narratore coinvolgente e esperto, capace di catturare l’attenzione di tutti i presenti con racconti e retroscena sulla vita, le amicizie e il brutale assassinio del politico socialista, perpetrato da sicari del regime fascista.

Nencini riporta numerose citazioni inedite, spesso forti e drammatiche, che ha trovato nel suo percorso di studioso attraverso archivi personali e istituzionali dei personaggi coinvolti nelle brutalità di quei tempi. Nel 1921 furono assassinate 3200 persone, per lo più sindaci e rappresentanti delle camere del lavoro, talvolta i corpi mutilati venivano esposti a monito in luoghi pubblici.

Nella sala Maria Calvetti erano presenti circa sessanta persone, tra cui alcuni membri del Consiglio Comunale di Lecco, come Corrado Valsecchi di Appello per Lecco, l’intero gruppo di minoranza del Comune di Cassago Brianza e la capogruppo UPAI di Cernusco Lombardone. Al termine della serata, Nencini ha autografato e dedicato alcune copie del suo libro, destinate in dono alle biblioteche dei comuni rappresentati dai vari consiglieri presenti.

Oltre a Nencini, il Partito Socialista era rappresentato dal Segretario provinciale Maurizio Corbetta e dagli iscritti alla federazione lecchese, insieme a una delegazione di Milano composta dal Segretario metropolitano Massimo Parlato e dai membri della Segreteria Flavia Dolcini e Mario Sirio Levati. Infine, sono intervenuti per Anpi Angelo De Battista e il presidente provinciale Enrico Avagnina.