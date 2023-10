Lecco. Successo per ‘L’arte dell’incisione’: la mostra prorogata fino all’1 aprile 2024

L’esposizione a Palazzo delle Paure visitabile ancora per qualche mese

LECCO – La mostra ‘L’arte dell’incisione: grandi maestri nelle collezioni di grafica del Sistema Museale Urbano Lecchese’, resterà visitabile fino all’1 aprile 2024. Allestita a Palazzo delle Paure dal Simul e curata da Barbara Cattaneo, Matilde Bianchi ed Elena Negri, ha subito una proroga sia per il gradimento riscosso che per la volontà di consentire di fruire delle incisioni ordinariamente conservate a Villa Manzoni, approfittando del tempo rimasto prima degli interventi di ristrutturazione previsti nel 2024. Originariamente, l’esposizione avrebbe dovuto chiudere i battenti questa domenica 15 ottobre.

La mostra è visitabile il martedì dalle 10 alle 14 e dal mercoledì alla domenica dalle 10 alle 18 al costo di 6 euro (intero) e 4 euro (ridotto) per un biglietto che consente l’accesso anche alla Galleria d’Arte Contemporanea e all’Osservatorio dell’Alpinismo lecchese. Previste gratuità per disabili (e accompagnatore), giornalisti (con tessera), guide turistiche abilitate, bambini fino ai 5 anni, soci ICOM (con tessera), soci di Abbonamento Musei Lombardia (con tessera) e un accompagnatore per ogni gruppo di almeno 15 persone, oltre ai docenti delle scuole di Lecco di ogni ordine e grado.

Per maggiori informazioni è possibile contattare lo 0341 286729 o l’indirizzo palazzopaure@comune.lecco.it.