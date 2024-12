Lecco. Successo straordinario per “Lo Schiaccianoci” della Compagnia del Domani

Un trionfo di magia e passione

LECCO – Il sipario è calato tra gli applausi per lo spettacolo “Lo Schiaccianoci” al Teatro Palladium di Lecco, che ha conquistato il pubblico con una performance straordinaria. La Compagnia del Domani, per il secondo anno consecutivo, ha portato in scena una delle opere più amate del periodo natalizio, ottenendo risultati davvero impressionanti. Fondata nel 2004, la compagnia teatrale amatoriale di Lecco ha dimostrato, ancora una volta, l’eccezionale talento e la passione che caratterizzano i suoi membri, regalando al pubblico un’esperienza indimenticabile.

Più di 1400 spettatori hanno assistito a un evento che ha registrato ben 4 sold out, coinvolgendo un totale di 20 attori, oltre 40 ballerini e 23 tra tecnici audio-video, truccatrici e personale di supporto backstage. Questa rivisitazione del celebre balletto, con le coreografie di Barbara Fomasi, la regia di Mariarosaria Contino e la preziosa collaborazione di Arte Danza Lecco, diretta da Cristina Romano, ha saputo incantare e affascinare il pubblico, regalando una performance di altissimo livello.

Dalle vivaci danze dei bambini alle festose celebrazioni natalizie, dalla battaglia epica tra topi e soldatini fino alla magia dei fiocchi di neve, ogni dettaglio di questa produzione è stato realizzato con una cura meticolosa. “Lo Schiaccianoci ha toccato il cuore non solo degli appassionati di balletto, ma anche delle famiglie in cerca di un’esperienza indimenticabile da condividere. È una favola che mescola la realtà del Natale con i sogni e i desideri di una giovane protagonista, celebrando i valori della magia, dell’altruismo e della gentilezza in un’atmosfera incantata” spiegano dalla Compagnia del Domani.

Chi ha avuto la fortuna di assistere allo spettacolo ha potuto apprezzare la straordinaria coesione tra gli interpreti, nonostante la giovane età e la varietà di esperienze recitative. Dai piccoli ballerini dell’ASC di Ballabio, che hanno incantato il pubblico con la loro performance nel Mirliton, alle giovani protagoniste del corpo di ballo della Compagnia, che con maestria e professionalità hanno dato vita a coreografie mozzafiato. Tutto questo è stato possibile grazie alla meticolosa attenzione ai dettagli della coreografa Barbara Fomasi, che ha saputo valorizzare ogni movimento, rendendo ogni scena unica e coinvolgente.

Il progetto si è distinto anche per il testo inedito scritto da Mariarosaria Contino, che è stato interpretato con grande attenzione e passione dagli attori. A brillare, però, sono stati soprattutto i protagonisti: Clara, interpretata con grazia ed espressività da Beatrice Aresi, e Lo Schiaccianoci, portato in scena con energia e carisma da Mattia Pezzoli. Entrambi sono riusciti a incantare e coinvolgere tanto gli adulti quanto i più piccoli, regalando emozioni e facendo vivere la magia della storia in modo unico e indimenticabile.

Dietro le quinte, la macchina organizzativa della Compagnia del Domani ha lavorato instancabilmente per rendere tutto perfetto. Dalle costumiste alle truccatrici, dal reparto luci a quello fonico, fino agli scenografi, ogni dettaglio è stato curato con la massima attenzione.

Grazie a questo impegno collettivo, una delle storie natalizie più celebri è tornata a prendere vita, regalando al pubblico un’esperienza unica. Le emozioni che hanno pervaso la sala sono state tangibili, e le recensioni positive sono state numerose, testimoniando il successo di uno spettacolo che ha conquistato i cuori di tutti.

La Compagnia del Domani continua a crescere, portando avanti con entusiasmo la sua missione di promuovere la passione per le arti teatrali nella zona di Lecco. Per novità e aggiornamenti: www.compagniadeldomani.it