Lecco. Un workshop sulle opportunità all’estero per i giovani

Workshop dal titolo “Pizza e passaporto”

L’incontro si svolgerà venerdì 13 alle ore 17.30 all’Informagiovani

LECCO – L’Informagiovani del Comune di Lecco ospiterà un workshop intitolato “Pizza e Passaporto”, un’iniziativa pensata per offrire ai giovani l’opportunità di esplorare le numerose possibilità di crescita personale e professionale all’estero. L’incontro rappresenta un’occasione per chi sogna di viaggiare, formarsi o fare esperienze di vita oltre i confini nazionali.

Durante il workshop, alcuni giovani che hanno già vissuto esperienze all’estero, come il Servizio Civile Universale all’estero, il programma Au Pair, il volontariato internazionale, i viaggi studio e il Corpo Europeo di Solidarietà (ESC), condivideranno le loro storie, raccontando successi, sfide e lezioni apprese

L’assessora alla Famiglia, Giovani e Comunicazione del Comune di Lecco, Alessandra Durante, sottolinea l’importanza delle esperienze all’estero per i giovani: “Sono opportunità fondamentali per confrontarsi con realtà diverse, scoprire nuove culture e vivere esperienze di studio e lavoro in contesti internazionali. Questi percorsi non solo favoriscono l’acquisizione di competenze linguistiche, ma contribuiscono anche a sviluppare autonomia, indipendenza e una maggiore maturità personale, qualità che risultano indispensabili in ogni ambito professionale”.

Inoltre, aggiunge: “Oggi è giusto che i ragazzi abbiano davanti un panorama di possibilità di crescita e realizzazione che sia almeno europeo, se non già mondiale. I confini, per le nuove generazioni, sono sempre meno netti, ed è nostro dovere fornire loro gli strumenti per fare scelte libere e in linea con le proprie aspirazioni e ambizioni. Sono convinta che le esperienze all’estero dei nostri giovani possano arricchire anche il nostro Paese, se la politica e il mondo economico e produttivo si dimostrano capaci di aprirsi al cambiamento, accogliendo e adattando ciò che di valido e positivo possiamo imparare da quello che ci riportano, senza paura del cambiamento, dell’innovazione e del progresso”.

L’iniziativa, che si svolgerà venerdì 13 dicembre alle ore 17.30, fa parte del progetto “Rumore: frequenze di innovazione”, redatto da Informagiovani Lecco nell’ambito del bando regionale “La Lombardia è dei giovani 2024”, realizzato in collaborazione con Anci Lombardia e finanziato da Regione Lombardia.

La partecipazione è gratuita, ma è necessario registrarsi a questo collegamento. Per maggior informazioni è possibile contattare l’Informagiovani allo 0341 493790 o via e-mail informagiovani@comune.lecco.it