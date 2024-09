Leggermente ospita Massimo Recalcati: appuntamento il 24 settembre

Al Cenacolo Francescano di Lecco presenterà il nuovo libro “La legge del desiderio”

LECCO – Lo psicoanalista e saggista Massimo Recalcati sarà ospite di Leggermente – la manifestazione di promozione della lettura ideata da Assocultura Confcommercio Lecco che nel 2024 ha tagliato il traguardo delle quindici edizioni – il prossimo 24 settembre.

L’incontro, organizzato in collaborazione con Jonas (Centro di clinica psicoanalitica per i nuovi sintomi, fondato dallo stesso Recalcati), si terrà presso il Cenacolo Francescano di piazza Cappuccini a Lecco, con inizio alle ore 21. L’evento è già sold out da settimane, a conferma dell’interesse dei lecchesi per la proposta. Originariamente l’appuntamento di Leggermente avrebbe dovuto tenersi lo scorso 15 maggio (sul tema “Elogio dell’inconscio”), ma per cause di forza maggiore Recalcati aveva dovuto annullare la sua partecipazione.

Martedì 24 settembre lo scrittore presenterà il suo ultimo libro, edito da Einaudi, intitolato “La legge del desiderio. Radici bibliche della psicoanalisi”. Il tema centrale di questo libro concerne la parola di Gesù, riletta originalmente da Massimo Recalcati come una delle radici inaudite della psicoanalisi dell’ebreo Freud e del cattolico Lacan. Non si tratta di sottomettere la vita alla Legge, ma di vedere nella Legge – quella dell’amore e della grazia – una forza al servizio della vita. È questa per Recalcati l’eredità essenziale assunta dalla psicoanalisi: la Legge non è nemica del desiderio, ma il suo fondamento più radicale. Facendo riferimento alle parabole, ai miracoli, alle guarigioni, a Pietro e a Giuda, alla notte del Getsemani, alla resurrezione e al pensiero di Paolo di Tarso, Recalcati sfida luoghi comuni e stereotipi della lettura psicoanalitica del cristianesimo mostrando con grande audacia come la testimonianza di Gesù sia innanzitutto testimonianza della vita indistruttibile del desiderio. A introdurre la serata sarà Luca Ciusani, psicologo e psicoterapeuta, presidente Jonas Lecco, centro operativo sul territorio dal 2017 e specializzato nel trattamento del disagio contemporaneo.