Leggermente. Prosegue la rassegna, gli appuntamenti del 21 e 22 marzo

Giovedì spazio a un incontro al Politecnico e Mencarelli

Venerdì attesa per il libro del Cerro Torre e gli eventi con Del Soldà e Lancini

LECCO – Continua con la sua ricca proposta la 15^ edizione di Leggermente, manifestazione di promozione della lettura promossa da Assocultura Confcommercio Lecco: anche nelle giornate del 21 e 22 marzo saranno numerosi gli appuntamenti.

Giovedì 21 marzo, per il ciclo di incontri legati al tema 2024 “Leggere il presente, re-immaginare il futuro: non smettere la passione di andare oltre”, spazio al quinto approfondimento dal titolo “Abitare sulla Luna o su Marte: fantascienza o futuro” con Annalisa Dominoni e Benedetto Quaquaro (Italian Design Ambassador e visiting professors in prestigiose università internazionali), che presenteranno il loro libro “Le città dell’universo. Cosa sarà abitare nello spazio” (Il Saggiatore). L’appuntamento è fissato per le ore 18 presso il Politecnico di Milano – Polo territoriale di Lecco in via Previati (aula B1.4 edificio 09 primo piano).

Annalisa Dominoni è stata fondatrice del “Millennium Charter of Space Architecture” a Houston e Principal Investigator di diversi esperimenti di equipaggiamenti per astronauti che ha progettato e che sono stati testati sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Ha iniziato la sua carriera di designer vincendo giovanissima il prestigioso Premio Compasso d’Oro, ma anche premi per la sua attività scientifica e di ricerca. Benedetto Quaquaro, architetto e designer, ha iniziato la sua carriera sviluppando ambienti e prodotti con alcuni tra i più prestigiosi architetti come Norman Foster e Gae Aulenti, Nel 2011 ha fondato insieme a Annalisa Dominoni lo studio di design (a+b) Dominoni Quaquaro che opera in aree progettuali molto diverse: design per lo spazio, transportation design, fashion tech…

Alle ore 21, presso la sala conferenze di Confcommercio Lecco in piazza Garibaldi lo scrittore Daniele Mencarelli presenterà il suo libro “Degli amanti, non degli eroi” (Mondadori). Due percorsi complementari in versi, due poemetti narrativi dell’autore di “Tutto chiede salvezza” (finalista al premio Strega e vincitore del premio Strega Giovani). Un fortissimo impatto emotivo in una forma curata e coinvolgente, per un’opera poetica che conferma Mencarelli, poeta e narratore romano, come una delle personalità di maggior spicco e solidità della nuova ricerca letteraria.

Venerdì 22 marzo, all’interno degli incontri proposti per le scuole, è in programma alle ore 9.30 – a Palazzo del Commercio a Lecco – l’evento “Lecco, la montagna impossibile e la passione di andare oltre”, con il giornalista e scrittore lecchese Giorgio Spreafico e il suo nuovo libro “Quelli del Cerro Torre”(Teka Edizioni). Un’opera che racconta la straordinaria impresa compiuta cinquant’anni fa da Casimiro Ferrari, Mario Conti, Daniele Chiappa e Pino Negri con la conquista di una vetta che è entrata nella leggenda dell’alpinismo lecchese e nazionale.

Nel pomeriggio alle ore 18, sempre nella sede di Confcommercio Lecco, un nuovo approfondimento sul tema dell’edizione 2024 verrà portato da Pietro Del Soldà, che illustrerà il suo libro “La vita fuori di sè: una filosofia dell’avventura” (Marsilio). A chi non è mai capitato di veder riaffiorare all’improvviso nella memoria il viaggio che ha spazzato via molte certezze o l’effetto imprevisto e sconcertante di un libro? Sono le avventure, esperienze che spezzano la routine, fratture dimenticate o rimosse che, se rievocate, riaccendono i desideri messi a tacere. Lo scrittore – autore e conduttore dei programmi di Rai Radio3 “Tutta la città ne parla” e “Zarathustra” – dà vita a un “corpo a corpo” con i testi fondativi della cultura occidentale e le letture più originali della contemporaneità.

Infine alle ore 20.30, presso l’auditorium della Casa dell’Economia in via Tonale a Lecco a confrontarsi con il tema di Leggermente sarà Matteo Lancini. Titolo della serata “Adolescenti: quali prospettive di futuro nell’epoca della fragilità adulta?”. Psicologo e psicoterapeuta, presidente della Fondazione “Minotauro” di Milano, docente presso il Dipartimento di Psicologia dell’Università Milano-Bicocca e presso la Facoltà di Scienze della formazione dell’Università Cattolica di Milano, Lancini è autore di numerose pubblicazioni sull’adolescenza. Al centro dell’incontro di venerdì la sua ultima fatica “Sii te stesso a modo mio. Essere adolescenti nell’epoca della fragilità adulta” (Raffaello Cortina).