Leggermente, rinviato a data da destinarsi l’incontro con Carlo Bordoni

Un imprevisto ‘last minute’ ha costretto gli organizzatori a rimandare l’evento

LECCO – Per cause di forza maggiore l’incontro inserito all’interno del programma di Leggermente con ospite Carlo Bordoni e in programma domani, domenica 24 marzo, alle ore 18, è rinviato e rimandato a data da destinarsi. “Ci scusiamo per l’inconveniente con quanti si erano iscritti all’appuntamento e con quanti erano interessati a seguire l’evento” fanno sapere da AssoCultura Confcommercio Lecco, associazione che organizza Leggermente.

Carlo Bordoni, sociologo e saggista, avrebbe avuto il compito di chiudere il ciclo di approfondimento sul tema “Leggere il futuro, re-immaginare il presente. Non smettere la passione di andare oltre” (che ha visto protagonisti Roberto Mordacci, don Walter Magnoni, Luigina Mortari, Vittorio Lingiardi, Annalisa Dominoni e Benedetto Quaquaro) e presentare il suo libro “Post società: il mondo dopo la fine della modernità” (Luiss University Press).