L’Orchestra Sinfonica di Milano in “Christmas Carols Show”

Un concerto che unisce musica classica e spirito festivo nella rassegna “Lecco Magico Natale”

“Questo genere musicale nasce per diffondere gioia e spirito natalizio nelle comunità”

LECCO – Con il Christmas Carols Show torna il tradizionale appuntamento con le Carole di Natale portate in città dall’Orchestra Sinfonica di Milano. Il concerto sarà eseguito dall’Orchestra Sinfonica e dal Coro Sinfonico di Milano, diretti da Massimo Fiocchi Malaspina, insieme con il Coro di Voci Bianche e il Coro I Giovani di Milano, diretti da Maria Teresa Tramontin.

Le carole di Natale, tradizionali canti del periodo delle feste, trovano le proprie radici in una lunga tradizione della cultura inglese. Il programma del concerto presenta la grande varietà che questo genere può offrire e trova spazio nel filone dedicato alla musica classica della stagione teatrale 24/25 del Teatro della Società e nella rassegna “Lecco Magico Natale”.

“Una tradizione speciale per la nostra città, quella di avvicinarci al periodo delle feste sulle note delle carole natalizie con l’Orchestra Sinfonica di Milano – afferma l’assessore alla Cultura del Comune di Lecco Simona Piazza – Questo genere musicale nasce per diffondere gioia e spirito natalizio nelle comunità, ed è proprio con questo intento che l’Amministrazione comunale vuole omaggiare la città in occasione del Natale. Il concerto è una delle importanti iniziative di carattere culturale promosse nel Lecco Magico Natale, una rassegna ricca di proposte variegate per allietare le festività di lecchesi e turisti”.

L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti. Il posto a sedere in Basilica è garantito ai possessori dell’abbonamento “Musica Classica”, mostrando l’abbonamento all’ingresso.

Il concerto è in programma per venerdì 20 dicembre alle ore 20.30 presso la Basilica di San Nicolò.

Per maggiori informazioni è possibile contattare il Servizio Cultura allo 0341/481141 o mandando una e-mail a teatro@comune.lecco.it