Ma che film la vita! Al via il cineforum con “The Fabelmans”

Domani, martedì 23 maggio, in piazza Garibaldi

In programma il film “The Fabelmans” di Steven Spielberg

LECCO – Domani, martedì 23 maggio, si terrà la prima data del cineforum “Ma che film la vita!” in piazza Garibaldi. La rassegna è organizzata Cinema Nuovo Aquilone, Confcommercio Lecco e Comune di Lecco. In programma il film “The Fabelmans” di Steven Spielberg.

Inizio ore 21.30 circa (in base alle condizioni di luce). Biglietto di ingresso 5 euro. I biglietti sono acquistabili direttamente alla cassa allestita in piazza Garibaldi oppure on line in prevendita su www.aquilonelecco.it (con 1€ in più). In caso di pioggia le proiezioni saranno trasferite al Cinema Nuovo Aquilone: aggiornamento in tempo reale su www.aquilonelecco.it. Se a spettacolo iniziato le condizioni meteo obbligheranno alla sospensione della proiezione il biglietto non potrà essere rimborsato.