Maggianico. Con il Gruppo Fai Giovani visita alla Casa Ghislanzoni Invernizzi

L’appuntamento è per sabato 8 giugno

L’iniziativa dal titolo “Le quadrofinestre della regione”

MAGGIANICO – I Gruppi FAI Giovani della Lombardia apriranno “Le quadrofinestre della regione” in un percorso di appuntamenti alla scoperta degli scorci più suggestivi, spaziando tra montagne, laghi, fiumi, borghi e campagne. A Lecco verrà aperta la Casa Ghislanzoni – Mauri Invernizzi in località Maggianico. L’appuntamento è per sabato 8 giugno con le visite tenute dai narratori volontari e si effettueranno dalle ore 14 alle ore 18.30.

Situata nel nucleo storico di Maggianico, la Casa Ghislanzoni – Mauri Invernizzi, appartenuta anche alla famiglia del librettista dell’Aida, si distingue per avere conservato testimonianze della sua lunga storia che va dal Cinquecento al 1928. Alle ore 21.30 ci sarà la conferenza tenuta dal gruppo degli Astrofili di Lecco dal tema “Navigatori e stelle. I grandi viaggi della storia e l’orientamento con gli astri”. Per i partecipanti verrà data la possibilità di visitare la villa prima della conferenza selezionando uno slot durante la prenotazione (20.00 – 20.15 – 20.30 – 20-45). La conferenza è su prenotazione tramite il sito del FAI con un contributo che comprenderà: la conferenza, la visita e delle piccole sorprese.

Orario

Visite alla Villa : dalle ore 14 alle ore 18.30

: dalle ore 14 alle ore 18.30 La conferenza degli Astrofili di Lecco: alle ore 21.30. Le visite guidate alla Villa per i partecipanti alla conferenza durante i seguenti slot: 20 – 20.15 – 20.30 – 20.45 (da selezionare nel momento della prenotazione)

Modalità di partecipazione

Le visite pomeridiane alla Villa: sono senza prenotazione e partiranno ogni mezz’ora. L’evento serale (conferenza e visite) è su prenotazione tramite il sito del FAI con un contributo a partire da 13 euro per gli iscritti FAI e 17 euro per i non iscritti FAI. Le prenotazioni apriranno il 10 maggio e si chiuderanno il 6 giugno. Clicca qui per prenotare

In caso di pioggia l’evento verrà rimandato a sabato 15 giugno