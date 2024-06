“Marcello, vieni qui!”: al Lecco Film Fest la mostra che celebra Mastroianni

In occasione del centenario della nascita dell’attore

Dall’1 al 7 luglio, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 17 alle 20, presso il Cortile della Canonica di San Nicolò

LECCO – “Marcello, vieni qui!”. La quinta edizione del Lecco Film Fest ospita la mostra che celebra il centenario della nascita di Marcello Mastroianni. La mostra sarà visitabile, gratuitamente, per tutta la durata del festival – organizzato da Fondazione Ente dello Spettacolo e promosso da Confindustria Lecco e Sondrio – dall’1 al 7 luglio, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 17 alle 20, presso il Cortile della Canonica di San Nicolò, con ingresso da piazza Mario Cermenati.

L’inaugurazione avrà luogo il 25 giugno alle 18 e vi parteciperà anche l’attore Gianluca Guidi che ha impreziosito la mostra donando i suoi ricordi riportati nei pannelli espositivi in modo interattivo. La mostra omaggia il più celebre attore italiano al mondo, protagonista di scene iconiche della storia del cinema, a partire da quella in cui Anita Ekberg lo invita a bagnarsi con lei nelle acque della Fontana di Trevi nel film “La dolce vita” con la frase che ha ispirato il titolo dell’esposizione: “Marcello, come here!”.

A 64 anni dall’uscita del capolavoro di Fellini, Mastroianni resta un simbolo del cinema italiano, modello di versatilità e di fascino intramontabile. “Marcello, vieni qui!” offre un percorso tematico che esplora i più celebri film dell’attore, attraverso una suddivisione in quattro ideali sale cinematografiche: Il quinto colonnello della risata, L’attore degli autori, Il divo della porta accanto, Una coppia particolare.

La mostra, attraverso numerose foto rare, permetterà ai visitatori di ricordare questi capolavori e di scoprire perle nascoste, raccontando la storia dell’artista che definiva così la sua professione: “A fare l’attore non si cresce mai: si viene accuditi, truccati, guidati, si può fare eternamente i bambini, interpretare i propri sogni”.

“Dopo il successo della mostra dedicata a Ennio Morricone, con entusiasmo abbiamo accolto la proposta dello Studio Migual per una nuova esposizione temporanea in primo allestimento proprio durante il Lecco Film Fest – afferma Angela D’Arrigo, curatrice del festival -. La mostra, dedicata a un artista caro a moltissime persone nel mondo, con uno stile pop e coinvolgente che non tralascia l’approfondimento, va ad arricchire il palinsesto di progetti speciali all’interno del festival, creando una nuova finestra di accesso alla storia del cinema per un pubblico vasto”.

La mostra è ideata e realizzata dallo Studio Migual di Marco Micci e curata dai giornalisti Eugenio Arcidiacono e Alberto Picci.