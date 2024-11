Milano celebra l’arte e la proprietà intellettuale: successo per “Crush Arte & Tecnologia”

Tra gli organizzatori anche lo studio legale lecchese Campa Avvocati

MILANO – Un incontro unico tra creatività e diritto ha illuminato la serata milanese di martedì 19 novembre, con l’evento “Crush Arte & Tecnologia. Dall’Idea alla Tutela”, dedicato al valore dell’idea e alla sua protezione. Protagonista della serata è stata la mostra “INTELLECTUAL PROPERTY” dell’artista Fabio Ricciardiello, che ha incantato gli ospiti con un viaggio attraverso la fotografia e il diritto, ospitato grazie alla collaborazione tra gli studi legali Campa Avvocati di Lecco e Studio Jaumann.

Moderato dalla critica d’arte Azzurra Immediato, l’evento ha messo in dialogo il mondo dell’estetica e quello della tutela legale. Gli avvocati Massimo Campa, Andrea Santini e Leonardo Jaumann hanno introdotto il tema della proprietà intellettuale, sottolineandone la centralità in un panorama in cui tecnologia e creatività spesso si sovrappongono.

Fabio Ricciardiello, con un intervento personale e toccante, ha raccontato il singolare percorso che ha dato vita alla sua esposizione. L’origine del progetto affonda le radici in un imprevisto: un crash del suo hard disk nel gennaio 2021, che ha compromesso il progetto fotografico “Era de Maggio”. Attraverso il recupero dei dati, Ricciardiello si è ritrovato davanti a immagini corrotte, dove cromie e forme si erano trasformate, diventando opere nuove e inaspettate. “Questo errore mi ha portato a riflettere su una domanda cruciale: cos’è l’idea, quando muta così radicalmente? È ancora mia?” ha dichiarato l’artista.

La serata, animata dalla presenza di clienti, amici e professionisti, è stata un’occasione per scoprire le opere in anteprima e partecipare a un dialogo che ha superato i confini della tradizionale cornice legale, rendendo l’evento un momento di scoperta e ispirazione.

Un plauso è andato a Campa Avvocati e Studio Jaumann, che hanno saputo valorizzare il connubio tra arte e tutela legale, dimostrando come un errore possa trasformarsi in una straordinaria opportunità creativa.