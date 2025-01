Musica per la Pace: Orchestra Vivaldi e Corale San Pietro al Monte in concerto a Erba

Il concerto si svolgerà sabato 1° febbraio nella chiesa di Santa Maria Nascente a Erba

Le due formazioni dirette da Ernesto Colombo eseguiranno la Messa per la Pace di Karl Jenkins

ERBA – Dopo il caloroso successo ottenuto nei concerti in provincia di Sondrio e in Svizzera, l’Orchestra Antonio Vivaldi e la Corale San Pietro al Monte sono pronte a riproporre al pubblico la straordinaria composizione di Karl Jenkins “The Armed Man: A Mass for Peace”. Sabato 1° febbraio, nella suggestiva chiesa di Santa Maria Nascente a Erba, le due formazioni torneranno a unirsi per dare voce alla potente dicotomia tra guerra e pace, attraverso la musica di Jenkins.

L’evento, con inizio previsto alle ore 21, fa parte della rassegna “Custodi di Speranza”, organizzata dal Coordinamento Mese della Pace di Erba, e vedrà l’Orchestra Valtellinese e la Corale di Civate guidare il pubblico in un emozionante viaggio musicale, attraversando le tenebre della devastazione bellica e approdando a una luminosa speranza di pace. Un’opportunità unica per gli appassionati di musica di Erba, della Brianza, del comasco e del lecchese di ascoltare la “Messa per la Pace”, una delle composizioni più celebri e applaudite della musica contemporanea.

Sabato sera, sarà ancora una volta il maestro Ernesto Colombo a dirigere l’Orchestra Vivaldi e la Corale San Pietro al Monte, con la partecipazione del contralto solista Barbara Valsecchi. Dopo le esibizioni a Piuro, St. Moritz e Bormio, anche a Erba verrà proposta l’esecuzione integrale della composizione del compositore gallese. Oltre un’ora di musica che affonda le radici nella canzone profana medievale e si sviluppa attraverso la struttura della Messa, attingendo a una vasta gamma di stili sonori e letterari. Un’opera che celebra la condizione umana, esplorando la fragilità che alimenta i conflitti e il bisogno universale di pace.

Ernesto Colombo, nato a Lecco nel 1986, inizia a studiare musica all’età di sei anni. Oltre a dedicarsi agli strumenti a percussione, sviluppa fin da subito una forte passione per la direzione d’orchestra. La sua carriera da direttore prende il via nel mondo delle orchestre di fiati, per poi evolversi dal 2020 nel campo della musica sinfonica. Da quel momento, inizia una collaborazione stabile con l’Orchestra Antonio Vivaldi, di cui è attualmente il direttore principale.

L’Orchestra Antonio Vivaldi, fondata nel dicembre 2011 da Piergiorgio Ratti e Lorenzo Passerini, si è rapidamente affermata come una delle realtà più dinamiche e consolidate nel panorama musicale italiano. Grazie a prestigiose collaborazioni con le principali stagioni concertistiche, festival e istituzioni del paese, l’Orchestra ha guadagnato una solida reputazione. I suoi membri, selezionati tra i giovani talenti più promettenti d’Europa, vantano esperienze nelle orchestre più rinomate a livello mondiale. Con oltre duecento concerti sinfonici all’attivo, l’Orchestra ha suonato nelle principali sale concertistiche e teatrali italiane, e si è esibita anche all’estero, in Spagna, Svizzera, Lussemburgo e Cina.

Infine, la Corale San Pietro al Monte nasce nel 1967, ispirandosi alla basilica romanica che domina il paese di Civate, in provincia di Lecco. Dal 1999 è diretta da Cornelia Dell’Oro. Nel corso degli anni, la corale ha proposto un repertorio variegato che abbraccia la musica rinascimentale, romantica e contemporanea, esplorando tanto il repertorio sacro quanto quello profano. Ha collaborato con importanti realtà musicali lombarde e ha partecipato alle principali rassegne concertistiche della provincia di Lecco, consolidando la sua presenza nel panorama musicale locale.