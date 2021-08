Piani Resinelli. Ultimi posti disponibili per l’appuntamento “Artisti al parco Valentino”

Rassegna “Un’estate da vivere nel cuore della Grigna”

Imparare a ritrarre il paesaggio grazie all’aiuto di Irma Zerboni

PIANI RESINELLI – Ultimi posti disponibili per l’appuntamento in programma sabato 21 agosto (dalle 10.30 alle 11.30) con “Artisti al parco Valentino”, evento inserito nella rassegna “Un’estate da vivere nel cuore della Grigna”.

I partecipanti avranno la possibilità di imparare a ritrarre il paesaggio grazie all’aiuto di Irma Zerboni. Portare blocco da disegno rigido, matite e matite colorate, temperino, gomma. Ritrovo e partenza: piazzale delle Miniere – Piani dei Resinelli. Per tutti, bambini dai 6 anni di età accompagnati da un adulto. Iscrizione obbligatoria via mail: info@iltempodellarte.com. In caso di maltempo l’iniziativa sarà rimandata.