Si accendono i riflettori sul Festival Lecco Città dei Promessi Sposi

Dal 6 al 15 ottobre eventi ed esperienze attorno al tema “Gli uomini e il tempo mi diran chi sono…”

“Una rassegna che continua e negli anni si allarga con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale manzoniano”

LECCO – “Una rassegna che continua e negli anni si allarga con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale manzoniano. Grazie a tutti coloro che lavorano a questo festival, alle associazioni, agli sponsor perché senza la volontà di unirsi attorno a un obiettivo questo festival non ci sarebbe”.

E’ stato presentato stamattina a Villa Manzoni il festival Lecco Città dei Promessi Sposi che quest’anno si articola attorno al tema “Gli uomini e il tempo mi diran chi sono…”. Una ricca rassegna di eventi e di esperienze che si svolgerà a Lecco dal 6 al 15 ottobre prossimi.

“Entro la fine dell’anno contiamo di dare il via al 1° lotto, e poi al 2° lotto, dei lavori di restauro che ci costringeranno a chiudere per un periodo di tempo Villa Manzoni – ha ricordato ancora il vicesindaco Simona Piazza -. Da un lato è un dispiacere, ma è l’obiettivo di questa amministrazione rendere fruibile a 360 gradi Villa Manzoni affinché diventi un nuovo polo culturale. Anche questo fa parte del percorso di valorizzazione del patrimonio culturale immateriale legato al Manzoni. Quest’anno il festival acquista ancor più valore per la coincidenza con il 150° anniversario della morte di Alessandro Manzoni che la nostra città sta celebrando con una rassegna che, da maggio, si protrae fino a dicembre e che, non a caso, abbiamo voluto chiamare ‘Una città per Manzoni’“.

“Un festival che vuole creare un momento di eccellenza per valorizzare un patrimonio culturale del territorio e coinvolgere tutta la popolazione – ha detto il direttore artistico Mauro Rossetto -. Le iniziative son tutta una produzione originale costruita per il territorio: ci sono proposte che sono ormai diventate una tradizione e poi ci sono alcune novità come il ‘Requiem’ di Giuseppe Verdi in Basilica di San Nicolò nella giornata di apertura del festival”.

Concerto che sarà introdotto dalla conferenza del musicologo Angelo Rusconi (ore 17.45 a Villa Manzoni) e dall’aperitivo a cura di Osteria Manzoni Barzago con il nuovo gin&tonic dei Promessi Sposi, il nuovo cocktail elaborato con il nuovo gin lecchese “Ma và, thee faa il gin?” (ore 19 a Villa Manzoni).

“Il nostro territorio, tutto, come culla del Manzoni – ha detto il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni -. Il nostro impegno, come amministrazione, è quello di valorizzare e attualizzare costantemente le sue parole e le sue visioni. Il progetto Manzoni, fatto di luoghi, contenuti e messaggi è un progetto potente per la nostra città e può essere una leva non solo di attrazione turistica ma anche di produzione culturale”.

Main sponsor del festival si conferma Acinque Energia: “Manzoni, è indubbio, è capace di creare energia – ha detto il presidente Giuseppe Borgonovo -. Se da oltre 150 anni ha questa capacità di attrarre cuori e menti, è perché Manzoni è capace di creare energia. Poi Manzoni ha avuto un rapporto d’amore privilegiato con la nostra città e il nostro territorio. Manzoni, infine, per noi Lecchesi è un elemento identitario. Credo che questi, tra i tanti, siano tre buoni motivi che spingono Acinque Energia a stare al fianco di questo festival”.

Alla presentazione di stamattina hanno partecipato anche Elvio Codega, esperto filatelico che ha fatto un excursus sui francobolli degli anniversari legati a Manzoni, e il presidente dell’associazione 50&Più di Confcommercio Lecco Eugenio Milani che ha ricordato l’impegno, ormai quasi ventennale, dell’associazione con il Premio Letterario Internazionale “A. Manzoni – Città di Lecco” (27 ottobre) a cui si affianca la cerimonia del conferimento del premio alla carriera (9 novembre). Anche LTM (Lecchese Turismo Manifestazioni) ha fatto pervenire i suoi saluti ricordando l’appuntamento del 1° ottobre con la Camminata Manzoniana che quest’anno punta ai 3.500 iscritti.

La presentazione si è conclusa con lo speciale video messaggio dell’attore Tullio Solenghi che nel 1990, con Anna Marchesini e Massimo Lopez, diede vita a una straordinaria parodia televisiva de I Promessi Sposi. Solenghi sarà protagonista dell’incontro in programma domenica 8 ottobre (ore 21) al Teatro Cenacolo Francescano.

PROGRAMMA LECCO CITTA’ DEI PROMESSI SPOSI

PROGRAMMA FUORI FESTIVAL