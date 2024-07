Si chiude ‘Ma che film la vita!’, 250 spettatori in piazza per ‘Povere creature’

Notevole successo per l’edizione 2024 del cineforum organizzato da Confcommercio Lecco, Nuovo Cinema Aquilone e Comune

Il presidente Peccati: “Proposta di assoluto valore, siamo orgogliosi del risultato”

LECCO – Quattro film all’aperto su sei, con una media di 200 spettatori per sera in piazza Garibaldi a Lecco, a cui aggiungere oltre 100 spettatori anche nelle due occasioni “al chiuso” al Nuovo Cinema Aquilone. Si è conclusa con un notevole successo di pubblico l’edizione 2024 del cineforum “Ma che film la vita!”, promosso da Confcommercio Lecco, Nuovo Cinema Aquilone e Comune di Lecco.

Martedì 23 luglio è stato proiettato, davanti a oltre 250 spettatori, il film “Povere creature” vincitore del Leone d’oro a Venezia e di 4 Premi Oscar (tra cui migliore attrice per Emma Stone): a presentarlo e a introdurne la visione è stato Monsignor Davide Milani, sul palco di piazza Garibaldi insieme al responsabile della Comunicazione di Confcommercio Lecco, Marco Magistretti. Un film potente e di assoluto valore cinematografico, ricco di spunti e provocazioni, a tratti anche “disturbante” soprattutto in alcune scene molto esplicite, che come ha spiegato il prevosto di Lecco (e presidente della Fondazione Ente dello Spettacolo) va visto “non a partire dalle risposte che dà, ma ponendosi delle domande: come sono diventato grande? Come ho scoperto il mondo? Come ho scoperto il mio corpo? Come ho scoperto il rapporto con chi mi ha creato?”.

Emozionato, Mons. Milani ha ricordato la ‘nascita’ del cineforum, progetto avviato insieme a Confcommercio Lecco nel 2019, poco dopo il suo arrivo in città. A settembre il prevosto di Lecco lascerà la città per un nuovo incarico in Vaticano: “Possiamo dire che dopo sei anni si chiude un ciclo” ha commentato, ringraziando poi Confcommercio per il supporto: “Ma che film la vita nelle sue sei edizioni ha saputo proporre proiezioni di grande valore, invitando gli spettatori a riflettere. Vi auguro di potere portare avanti l’iniziativa”.

I sei martedì del cineforum 2024 (tre a giugno e tre a luglio) hanno richiamato tantissime persone per le pellicole “Io Capitano”, “C’è ancora domani”, “Palazzina Laf”, “The Holdovers”, “La zona d’interesse” e appunto “Povere creature”.

“Anche quest’anno “Ma che film la vita!” si è confermata una proposta di assoluto valore e ha conquistato il pubblico lecchese – ha commentato il presidente di Confcommercio Lecco, Antonio Peccati – Un successo che ci rende orgogliosi del percorso fatto: anche la scelta di spostare “verso l’estate” la rassegna si è dimostrata vincente. Un grande ringraziamento va a Monsignor Davide Milani che ci ha accompagnato guidandoci nelle scelte della programmazione quest’anno e nelle altre edizioni del cineforum: è stato un piacere potere collaborare con lui in questi anni, sulla rassegna e anche su altre iniziative per la città”.

Il cineforum “Ma che film la vita!” 2024 è stato organizzato da Confcommercio Lecco, Nuovo Cinema Aquilone e Comune di Lecco, in collaborazione con la Comunità Pastorale Madonna del Rosario, la Fondazione Ente dello Spettacolo e Ltm; media partner Giornale di Lecco-Gruppo Netweek e La Provincia – Unica.