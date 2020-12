“Spettacolaree”, ecco il medley musicale di Natale girato in città

I giovani dell’associazione “Spettacolaree” presentano il medley di Natale

Realizzato con band e aspiranti registi del territorio e girato in alcuni luoghi simbolo della città

LECCO – L’Associazione “Spettacolaree” ha realizzato un medley musicale particolare per allietare le vacanze natalizie in collaborazione con il Comune di Lecco. Il medley è un insieme di tre canzoni particolarmente consone a questo momento storico e vuole regalare a tutti un po’ di speranza e leggerezza per l’anno che verrà.

Le tracce scelte sono “Don’t Worry” dei Boondabash, “What a Wonderful World” nella versione dei Ramones e in conclusione a “Sky full of Stars” del Coldplay.

Per l’occasione sono stati coinvolti una serie di artisti locali tra cui Luca Rigamonti, Sara Scerelli e Alba Lanfranconi, la band mandellese “Maffolsaund”, il Maestro della civica scuola di musica “Zelioli” Massimo Borassi e lo studio di registrazione professionale “Dnb sound studio”.

A corredo del medley è stato anche realizzato un videoclip che accompagna i cantanti in alcuni luoghi simbolo della città di Lecco come la storica villa Manzoni, villa Gomes e le vie del centro.

L’idea è nata da Andrea Gianviti e la parte creativa e tecnica del videoclip è stata curata dai ragazzi dell’area cinema di Spettacolaree tra cui Andrea Binda e Giacomo Pinizzo, Coordinati da Daniele Esposito, Davide Tagliabue e Manuel Missana.

Un ringraziamento speciale dall’associazione va al Vice Sindaco del Comune di Lecco Simona Piazza, al Comandante della Polizia locale di Lecco Monica Porta e al Direttore dei Musei Civici Pieraldo Lietti per aver permesso di realizzare in sicurezza le riprese all’interno della città e delle sale espositive comunali.

Spettacolaree è raggiungibile tramite i profili Facebook (Spettacolaree) e Instagram (@spettacol_aree), oltre che sul sito www.spettacolaree.it , alla mail info@spettacolaree.it e al numero di telefono 347.311.0538.