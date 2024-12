Vero o falso? Paolo Attivissimo a Lecco riflette sulla crisi della verità

Paolo Attivissimo ospite dell’Ordine degli Ingegneri di Lecco per discutere la crisi della verità nella scienza e nell’ingegneria

Appuntamento giovedì 12 dicembre alle ore 17 presso l’Aula Magna del Polo di Lecco del Politecnico di Milano. Evento aperto a tutti

LECCO – “Vero o falso? La crisi della verità nella scienza e nell’ingegneria” è il titolo dell’evento organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecco, che si terrà giovedì 12 dicembre alle ore 17 presso l’Aula Magna del Polo di Lecco del Politecnico di Milano. Una riflessione quanto mai necessaria in un’epoca in cui il confine tra informazioni affidabili e fake news si fa sempre più sottile, toccando anche settori di primaria importanza come la scienza e l’ingegneria.

Protagonista della serata sarà Paolo Attivissimo, noto giornalista informatico e divulgatore scientifico, riconosciuto a livello nazionale per il suo impegno nel contrastare la disinformazione. Con 18 libri e più di 100 articoli pubblicati sulla rivista Le Scienze, Attivissimo è considerato uno dei principali esperti nel campo dell’analisi critica delle informazioni digitali, tanto da essere conosciuto come il “cacciatore di bufale”.

Nel corso dell’incontro, il relatore offrirà una panoramica sul tema della “crisi della verità”, esplorando come la diffusione di false credenze influenzi non solo il dibattito pubblico, ma anche le scelte tecnologiche e scientifiche. Con il suo approccio diretto e divulgativo, Attivissimo si propone di stimolare il pubblico a sviluppare strumenti critici per discernere la qualità delle informazioni.

L’evento, aperto a tutti, si configura come un’occasione unica per approfondire una questione di grande rilevanza sociale, oltre che professionale, in un momento storico in cui la velocità delle notizie spesso compromette l’accuratezza dei contenuti. La scelta dell’Ordine degli Ingegneri di Lecco di organizzare un evento di questa natura conferma l’impegno della categoria nell’affrontare temi interdisciplinari, promuovendo una cultura basata sulla verifica e sulla trasparenza.