Visita guidata per l’anniversario di beatificazione di Don Serafino Morazzone

Domenica 23 giugno alle 15.30 la visita alla chiesa di S. Giovanni Battista a Chiuso

L’iniziativa organizzata dalla parrocchia vuole ricordare l’anniversario di beatificazione di don Serafino Morazzone

LECCO – In occasione del tredicesimo anniversario della beatificazione i volontari dell’associazione condurranno una visita alla chiesa dove don Serafino Morazzone è sepolto. La chiesa di S. Giovanni Battista è detta anche chiesa del Beato Serafino perché qui ha officiato ed è stato sepolto il sacerdote beatificato il 26 giugno 2011.

La struttura architettonica a una sola navata e la facciata a capanna ne rivelano le origini romaniche. Risalgono invece al ‘400 i preziosi affreschi del presbiterio, che mostrano influenze di Foppa e Mantegna.

L’iniziativa, in programma domenica 23 giugno alle 15.30, sarà ad offerta libera ed è gradita la prenotazione, ma sarà possibile unirsi alla visita anche per i non prenotati, fino a esaurimento posti. Ritrovo direttamente in chiesa, via Pietro da Cemmo a Chiuso (Lecco).