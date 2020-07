Maria Grazia Cucinotta mostra il suo lato più intimo al Lecco Film Fest

La famosissima attrice intervistata da Gianni Riotta

“Una donna in carriera deve rinunciare alla famiglia, ma è un prezzo troppo alto da pagare”

LECCO – “Quando sono arrivata in barca, dal lago, ho capito che era il primo passo per ricominciare a vivere una vita normale dopo l’emergenza covid”. Maria Grazia Cucinotta è stata accolta con un grande applauso dal pubblico di piazza Garibaldi. La famosissima attrice, madrina della 1^ edizione del Lecco Film Fest, non si è risparmiata e senza esitazione ha mostrato i lati più intimi della sua personalità al pubblico di Lecco.

Maria Grazia Cucinotta ha risposto alle domande del giornalista Gianni Riotta mostrando il lato meno conosciuto della sua personalità: “Sono molto emozionata di essere qui e volevo ringraziare don Davide Milani che mi ha coinvolta in questa esperienza magnifica: si parte dalle donne e, soprattutto, si parte dalla vita. Il lockdown mi ha cambiato molto: non ero più abituata a svegliarmi e avere a disposizione il tempo. Per 34 anni ho corso come ognuno di noi appresso agli appuntamenti, alle ore, ai minuti… poter ricominciare ad avere a disposizione il tempo per la vita è stato qualcosa di meraviglioso”.

Maria Grazia Cucinotta che ha compiuto 52 anni proprio quattro giorni fa: “Sono andata a festeggiarlo a Salina, l’isola dove è stato girato ‘Il postino’, mi sono ritrovata lì perché ogni anno facciamo un premio dedicato a Massimo Troisi ed e coinciso col mio compleanno… Anche compiere gli anni è stata una cosa speciale perché con il covid nulla era scontato e festeggiarlo dove è iniziata la mia carriera è stato emozionante”.

La conversazione è passata da Troisi (“capivi il 50% di quello che diceva ma in realtà capivi tutto perché dove non arrivavano le parole arrivava l’emozione che ti dava. E’ stato un grande regalo averlo conosciuto”) all’Italia (“paese unico al mondo, di eccellenze e grandi talenti, spesso non ci rendiamo conto di camminare sulla nostra più grande fortuna”). E poi ancora la difficoltà per una donna di conciliare carriera e lavoro: “Oggi tutte le donne lavorano e possono fare qualsiasi tipo di lavoro, ma si è perso quell’essere madre e moglie perché il lavoro non te lo permette. Oggi sembra che noi siamo riuscite a conquistare la parità con l’uomo ma in realtà non è così perché una donna in carriera deve rinunciare alla famiglia, perché questa società non ti permette di conciliare le due cose, ed è un prezzo troppo alto da pagare”.

E ancora la Onlus Vite Senza Paura, di cui Maria Grazia Cucinotta è presidente, a sostengono ogni giorno le donne vittime di violenza. La famosa attrice, insieme a una buona dose di simpatia, ha mostrato una personalità molto più ricca di quanto il grande schermo possa far trasparire. Sicuramente un bellissimo incontro, forse anche inaspettato… ma il Lecco Film Fest continua con tanti appuntamenti in programma sabato e domenica.