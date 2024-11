L’emozionante storia di Giovanni Montagnani a Spazio Teatro Invito

“È una luminosa giornata estiva quella del 3 luglio 2022. Due amici si apprestano a scalare lo scudo del Mittelruck, una bella e impegnativa via di roccia nella remota Valle Antrona. Giovanni e Boz sono due atleti esperti e affiatati, eppure qualcosa va storto. Uno spaventoso volo di Giovanni, che precipita per quaranta metri lungo la parete, mette fine alla loro avventura di quel giorno. Giovanni dovrà fare i conti con una diagnosi infausta di paraplegia e invalidità al 100% e i medici non daranno speranze sulle possibilità di tornare a camminare. Ma che cosa accade quando si accetta sì la diagnosi, ma ci si ribella al verdetto?”.