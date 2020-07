‘Ma che film la vita’, il documentario ‘Lourdes’ apre il cineforum estivo in oratorio

Nel campo dell’oratorio San Luigi di Lecco la prima serata della rassegna targata parrocchia e Confcommercio

Il prevosto: “Cultura segno di rinascita, un’emozione verdervi in tanti”

LECCO – Si è aperta con successo la rassegna cinematografica estiva ‘Che film la vita!’ promossa dalla Parrocchia San Nicolò da Confcommercio Lecco. Martedì sera presso il campo dell’oratorio San Luigi è stato proiettato il primo film in programma, il documentario ‘Lourdes’. Tanti gli spettatori presenti, poche le sedie rimaste libere su 150 posti disponibili.

“Devo dire che sono davvero contento ed emozionato di vedervi in tanti – ha detto il prevosto Mons. Davide Milani introducendo la serata – questa iniziativa è stata un po’ una scommessa, all’inizio pensavamo di mettere 100 sedie, poi sono diventate 120, alla fine 150, tutte occupate in questo primo appuntamento. Grazie dunque a tutti voi per aver accettato questo invito che segna un’importante voglia di ripartire: è infatti il nostro primo evento pubblico dopo la crisi attraversata nei mesi scorsi”.

Il prevosto ha quindi parlato del cinema: “Qui vicino vedete dei ponteggi e una gru, è il Cinema Aquilone, i lavori di riqualifica sono finalmente cominciati. Per celebrare questo traguardo, ci troviamo per fare cinema. Il motivo per cui ci stiamo impegnando ad avere un cinema in oratorio non è perché vogliamo fare gli esercenti – ha precisato – ma perché la cultura è uno straordinario strumento per conoscere e per confrontarsi. Uno strumento di rinascita, che è poi il tema del nostro cineforum”.

Quattro gli appuntamenti in programma (i prossimi saranno venerdì 17 luglio, martedì 21 e venerdì 24). Quattro storie di ripartenza, attraverso la fede. La prima è stata quella di ‘Lourdes’, documentario di 90 minuti diretto da Thierry Demaizière e Alban Teurla. “Un film sulla condizione umana, sulla fede, sulla speranza e sull’amore. Una storia di invisibili che mostra la vita attraverso una lezione d’umanità straordinaria grazie alla solidarietà e alla capacità di mettersi al servizio del prossimo”.

“Permettetemi di ringraziare Confcommercio Lecco, partner in questa iniziativa che ha accolto il nostro invito con entusiasmo, i volontari dell’oratorio e LTM che da sempre ci supporta” ha concluso il prevosto prima di dare inizio alla proiezione.

Marco Magistretti di Confcommercio Lecco ha portato saluti del presidente Antonio Peccati e del Direttore Alberto Riva: “Abbiamo accettato di lavorare insieme a questa rassegna con piacere – ha commentato – il sottotitolo è evocativo, ‘Rinascere, il cinema per ripartire’: un invito, ben accolto dai cittadini, ad uscire per ricominciare ad appropriarsi degli spazi della città a cui abbiamo dovuto rinunciare in quesi mesi. Buona visione a tutti”.

