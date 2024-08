Al Varenna Festival in arrivo il gran galà lirico

Il Varenna Festival è giunto alla sua quinta edizione

Appuntamento domenica 11 agosto alle 21.15 sul sagrato della chiesa di San Giorgio

VARENNA – Il “Varenna Festival“, giunto alla sua quinta edizione, continua con il nono appuntamento riguardante il gran galà lirico che si terrà domenica 11 agosto alle ore 21.15 presso il sagrato della Chiesa di San Giorgio.

“Il concerto è l’evento “clou” di agosto ed è tra i più prestigiosi concerti dell’estate in tutto il Lago di Como. In caso di maltempo, l’evento si svolgerà presso la Sala Polifunzionale in via Roma” spiegano gli organizzatori del Festival.

Il cast della manifestazione è composto da: Miskolc Symphony Orchestra Ungheria, Lorenzo Castriota Skanderbeg (Direttore), Nurdan Kuçukekmekçi (Soprano), Walter Fraccaro (Tenore), Giuseppe Altomare (Baritono).

Il programma

G. Verdi. Sinfonia, da “Giovanna d’Arco”; Tu che le vanità, da “Don Carlo, Verdi” Soprano; Per me giunto è il dì supremo, da “Don Carlo, Verdi” – Baritono

U. Giordano. Un dì, all’azzurro spazio, da “Andrea Chénier” – Tenore

G. Verdi. È strano…, da “La Traviata”, Verdi – Soprano

G. Verdi. Duetto Otello-Jago, da “Otello” – Tenore e Baritono

G. Puccini. La Tregenda, Intermezzo sinfonico da “Le Villi”

F. Lehar. Lippen schweigen, da “La vedova allegra” – Soprano e Tenore

G. Puccini. Questo amor, da “Edgar” – Baritono

F. Cilea. Poveri Fiori, da “Adriana Lecouvreur” – Soprano

R. Leoncavallo. Vesti la giubba, da “Pagliacci” – Tenore

V. Bellini. Mira o Norma, da “Norma” – Soprano e Mezzosoprano

G. Bizet. Toreador, da “Carmen” – Tenore; Duetto atto primo, da “Tosca” – Soprano e Tenore

Ingresso libero