Il Festival Bellano Lirica celebra 20 anni: in programma due eventi

Eventi curati dal direttore artistico Roberto Gianola

Appuntamento per sabato 3 agosto e sabato 10 agosto

BELLANO – Il Festival Bellano Lirica celebra il suo XX anniversario con un programma di due giorni, il 3 e 10 agosto, dedicato agli amanti della musica lirica che onorerà la grande tradizione di questo genere musicale. Il programma disegnato anche quest’anno dal direttore artistico Roberto Gianola, maestro bellanese in collaborazione con il Comune di Bellano, rinnova il sodalizio che ha garantito per 20 anni continuità e qualità, rendendo ogni edizione un successo, attirando visitatori e appassionati da ogni parte del mondo.

Sabato 3 agosto alle ore 21 presso i Giardini Eliporto a Bellano andrà in scena il “Gran Galà della Lirica“. I finalisti dell’VIII Concorso Internazionale di Canto Lirico “Bellano paese degli artisti” accompagnati dalla Lake Como Philharmonic Orchestra si alterneranno sul palco in un’entusiasmante competizione che culminerà con un’esibizione speciale.

“Sarà l’occasione per ascoltare le più belle arie del panorama lirico internazionale interpretate dai migliori talenti provenienti da tutto il mondo. Il concorso è definitivamente riconosciuto come uno degli appuntamenti più prestigiosi nel panorama lirico internazionale, regalerà al pubblico una serata di scoperta degli astri emergenti della lirica. In programma, musiche di Verdi, Puccini, Bellini, Mozart, Rossini e Donizetti. Il Direttore sarà il M° Roberto Gianola e presenta Giustino Comi” spiegano gli organizzatori.

Invece, sabato 10 agosto alle ore 21 presso i Giardini Eliporti è in programma la “Tosca” di G. Puccini. In occasione dell’anno pucciniano che commemora il centenario della morte del grande compositore, il festival propone il capolavoro di Giacomo Puccini “Tosca”, amato in tutto il mondo per le sue arie indimenticabili e la sua trama avvincente. Il palco all’aperto allestito di fronte in riva al lago, renderà l’esperienza unica ed emozionante.

Gli interpreti

Tosca (Hiroko Morita)

Cavaradossi (Danilo Formaggia)

Scarpia (Giorgio Valerio)

Sagrestano (Angelo Lodetti)

Angelotti (Emil Adbullaiev)

Spoletta (Aronne Rivoli)

Sciarrone (Ruben Ferrari)

Lake Como Philharmonic Orchesta & Coro

Scenografie e costumi grandi spettacoli

Regia (Elena D’angelo)

Direttore (Roberto Gianola)

In caso di maltempo i concerti si svolgeranno al Palasole in via T. Grossi n. 19 a Bellano. La prevendita dei biglietti è disponibile presso l’Infopoint di Bellano e online. Per informazioni mandare una e-mail a infopoint@comune.bellano.lc.it o telefonare al numero +39 0341 1570370.