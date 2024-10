Leggermente, il nuovo libro di Silvia Montemurro a Mandello

L’appuntamento è in programma venerdì 25 ottobre alle ore 18.30 alla libreria Aquilario

“Le cicogne della Scala”, una storia che ancora una volta parla di donne

MANDELLO – Il nuovo romanzo di Silvia Montemurro, “Le cicogne della Scala” (Edizioni E/O), verrà presentato venerdì 25 ottobre presso la libreria Aquilario di Mandello all’interno delle proposte dell’“Autunno d’autore”. Un appuntamento che si inserisce nel ricco calendario culturale di Leggermente, la manifestazione di promozione della lettura organizzata da Assocultura Confcommercio Lecco.

Il romanzo esce in tutta Italia il 23 ottobre e quindi la tappa lecchese – presso la libreria di Mandello aperta nel 2021 da Manuela Alippi – rappresenta una delle prime presentazioni in assoluto di questa nuova storia, scritta dalla autrice di romanzi come “L’inferno avrà i tuoi occhi”, “La casa delle farfalle”, L’orchestra rubata di Hitler”, “La Piccinina”.

Una storia che ancora una volta parla di donne e che rende omaggio alla Scala e ai suoi protagonisti con una narrazione capace di vibrare al ritmo della musica. Al centro di questa nuova opera c’è Violetta, che lavora per il costumista Caramba come sarta della Scala, ma che da ragazzina è stata una ballerina. La sua è una storia piena di misteri e segreti, anche familiari. Il cuore del romanzo batte soprattutto con i sogni, gli amori, le delusioni, gli abbandoni della protagonista e di Juliette, Fiamma, Amelia, Gemma.

Un nuovo appuntamento a Mandello per Silvia Montemurro – originaria di Chiavenna ma da anni residente sul ramo lecchese del Lario – dopo la presentazione del romanzo “La Piccinina”, avvenuta a inizio giugno presso la sartoria Attaccabottone. L’ingresso all’incontro del 25 ottobre è libero: al termine la scrittrice sarà disponibile per il “firma copie”.