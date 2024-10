Mandello è pronta ad ospitare lo spettacolo di Max Pisu

Appuntamento a venerdì 18 ottobre alle ore 21

Max Pisu inaugura la stagione teatrale 2024-25 al teatro De Andrè di Mandello del Lario con “Affetti instabili”

MANDELLO DEL LARIO – Il teatro De Andrè di Mandello del Lario inaugurerà la stagione teatrale 2024-25 con lo spettacolo “Affetti instabili“, interpretato da Max Pisu. Questo evento, curato dall’Assessore alla Cultura e Istruzione, Doriana Pachera, segna l’avvio di un programma ricco di iniziative culturali e artistiche, promettendo di coinvolgere e intrattenere il pubblico locale. Lo spettacolo andrà in scena venerdì 18 ottobre alle ore 21.

Gli organizzatori della rassegna teatrale introducono lo spettacolo con queste parole: “Gli affetti stabili rappresentano quei legami consolidati con le persone a noi più vicine. Tuttavia, la vita ci insegna che dietro l’angolo si cela sempre qualcuno o qualcosa che potrebbe minare questa stabilità: un amante? Un amico poco sincero? Un familiare distante? Un fidanzato che non sembra del tutto tale?”.

Inoltre, aggiungono: “In questo spettacolo, esploriamo quanto sia prezioso e al contempo difficile mantenere rapporti autentici, rivelando la fragilità degli affetti che consideriamo ‘stabili’ e quanto poco possa servire a farli diventare instabili”.

“I personaggi, normali ma al contempo eccentrici, si trovano immersi in situazioni quotidiane ma paradossali. In effetti, gli affetti instabili riflettono questi ‘tempi instabili’, in cui il mondo è un cantiere a cielo aperto e tutto cambia rapidamente. Non ci resta che osservare, con ironia, questa trasformazione, immaginando ciò che ci riserva il futuro” aggiungono i responsabili della rassegna.

Max Pisu ha già calcato il palco di Mandello al fianco di Lino Fornicola in “La cena dei cretini” e, lo scorso anno, con Gaia De Laurentis in “Come sei bella stasera”. Gli organizzatori della rassegna commentano riguardo ai due spettacoli: “Hanno ottenuto ampi consensi e un notevole successo”.

Pisu inizia a esibirsi come dilettante nelle attività di oratorio sin dall’adolescenza. Grazie a Gianni Cajafa, approda alla recitazione comica professionale, debuttando nel 1991 nel locale milanese La Corte dei Miracoli. Nel 1998 presenta per la prima volta il suo personaggio “Tarcisio”, un ragazzo dell’oratorio, a Zelig, dove rimane fino al 2003. Inoltre, nella sua carriera spiccano il cinema, il teatro e la letteratura.

Costo del biglietto: 25 euro

L’acquisto del biglietto è possibile effettuarlo tramite questo link oppure presso l’Ufficio Cultura in Via Manzoni 44/3 nei giorni: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10 alle ore 13.

Infine, per tutti gli eventi, se ci sono posti disponibili, sarà possibile acquistare il biglietto la sera dello spettacolo, dalle ore 20:15 alle ore 20:50, presso la biglietteria del teatro.