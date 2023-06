Mandello. ‘Notte al Museo’ è una conferma: una trentina i partecipanti

Continua il successo dell’iniziativa sul Sentiero del Viandante tra Mandello e Abbadia

Visitatori incantati dalla Torre di Maggiana, dalla Chiesa di San Giorgio e dal Setificio Monti di Abbadia in versione notturna

MANDELLO/ABBADIA – Si mantiene costante, come l’andamento che caratterizza il Sentiero del Viandante, il successo di ‘Notte al Museo’: ad avventurarsi lungo il famoso cammino tra Mandello e Abbadia ieri sera, giovedì, oltre una trentina di partecipanti curiosi di scoprire come si mostravano in notturna Torre di Maggiana, Chiesa di San Giorgio e Civico Museo Setificio Monti. Numeri in linea con gli anni passati che dimostrano come l’interesse verso l’iniziativa sia ormai ben radicato.

Assiduo anche il programma che, come nelle passate edizioni, si è attenuto a un preciso itinerario. E così la partenza è stata alla Torre di Maggiana, dove ad aspettare gli avventori, oltre agli oggetti di Arte Contadina e agli altri reperti nelle stanze, senza dimenticare la terrazza panoramica, c’era una novità: una mostra di opere temporanee nata dalla collaborazione tra Kubeart, GAMAG – Gruppo Amici di Maggiana (associazione che gestisce la torre) e Pro Loco di Mandello.

Realtà recentissima a Mandello, Kubeart è un’associazione che, come racconta la presidente Emiliana Longoni alla base della fortificazione, “vuole dare visibilità agli artisti, invogliarli a esprimersi e recepire le emozioni del pubblico. Quella che inauguriamo stasera doveva essere una mostra di pochi giorni, ma durerà fino a ottobre e vedrà le opere di diversi artisti ruotare. Tutte presentano un richiamo alla Torre di Maggiana, al borgo che la circonda, dal sapore medievale. Soprattutto, devono farsi conservatrici di una memoria passata ed esprimere un concetto di riuso, pratica di una volta. E’ importante che ci siano serate come questa, dove c’è uno scambio e si vivono pace e bellezza”.

Artisti esposti in questa prima turnazione Pietro Villa, Brian Van Kurt, Soraya Cordaro, Renato Morlacchi e Fernando Zanni, presente all’inaugurazione.

Il tour è proseguito poi fino alla Chiesa di San Giorgio, sempre suggestiva con il suo ciclo d’affreschi e la posizione a ‘picco’ sul lago. E’ venuto poi il momento del Setificio Monti, dopo una bella camminata in mezzo a grilli canterini e stelle. Lì si è concluso il giro, dopo la visita e gli ultimi pezzi live della banda di Mandello.

Cultura significa anche musica e infatti, oltre alla bellezza dei siti museali, a essere esposta anche la bravura e dedizione del Corpo musicale Mandellese che, con la melodie suonate, è riuscito a dare ancor più lustro ai luoghi visitati, in particolare Torre e Setificio, dove le esibizioni hanno avuto luogo.

Particolare merito va alle guide dei tre siti d’interesse: Leonardo Ciappesoni (Torre), Davide Maggi (Chiesa di San Giorgio) e Marta Bonnal (Setificio Monti), puntuali e coinvolgenti nelle spiegazioni, capaci di misurare le parole e rendere scorrevoli le visite. Va anche a loro il merito di un simile riscontro. A patrocinare l’evento i Comuni di Mandello e Abbadia, mentre ad accompagnare nei passaggi tra un sito museale all’altro ci ha pensato la Pro Loco di Mandello.

Prossimo appuntamento ad agosto, con la seconda parte di ‘Notte al Museo’.

GALLERIA FOTOGRAFICA