Mandello ospita la 1^ edizione del “Cammino nella Fede e nell’Arte”

Un percorso nella storia delle chiese con l’accompagnamento di visite guidate

Appuntamento a sabato 5 ottobre

MANDELLO DEL LARIO – Sta per prendere il via l’iniziativa “Cammino nella Fede e nell’Arte a Mandello“, un progetto ideato dal dott. Francesco Betti che unisce spiritualità e cultura. L’evento prevede una serie di visite guidate alle principali chiese di Mandello del Lario, offrendo ai partecipanti l’opportunità di scoprire il patrimonio artistico e religioso del territorio. Le tappe del percorso includeranno la Madonna di Debbio (ore 9.45), San Giorgio (ore 11), San Zeno (ore 14), San Lorenzo (ore 15) e la Beata Vergine del Fiume (ore 16).

Questo progetto è il frutto di studi e ricerche rigorosi e approfonditi condotti dal dott. Francesco Betti e dal dott. Pozzi. In particolare, per le chiese di San Giorgio e della Beata Vergine del Fiume, tali ricerche hanno portato alla pubblicazione di due opere: “Il Vangelo secondo San Giorgio”, già disponibile, e “Il Santuario della Madonna del Fiume a Mandello del Lario”, la cui uscita è prevista per novembre.

È importante sottolineare che, se la chiesa di San Giorgio rappresenta una testimonianza del tardo XIV secolo, con affreschi ispirati alla Regola dell’Osservanza di San Bernardino da Siena, la Beata Vergine del Fiume, di cui quest’anno si celebrano i 400 anni dalla fondazione, è un autentico gioiello del barocco. Quest’ultima fu voluta e realizzata da don Giovanni Maria Sambuca, con il sostegno della fede popolare, basata su episodi e credenze locali di cui esistono documentazioni storiche.

Il programma, che avrà inizio sabato 5 ottobre alle ore 9:30, prevede il ritrovo sul sagrato della chiesa della Madonna di Debbio. A seguire, alle ore 12:15, è prevista una pausa per il pranzo al sacco. Al termine del percorso, alle ore 17, nella chiesa della Beata Vergine del Fiume si terrà un’esibizione di canti mariani eseguiti da Linda Spandri.

Chi avesse difficoltà a percorrere l’intero cammino può scegliere di partecipare alle singole visite guidate.

Per iscriversi al “Cammino nella Fede e nell’Arte a Mandello del Lario”, è possibile inviare un’email a betti.francesco44@gmail.com