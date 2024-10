Nasce il coordinamento “Ville e musei del Lago di Como”

Un progetto che mira a promuovere e sostenere la crescita culturale del territorio lariano

LAGO DI COMO – Nel cuore del Lago di Como, un’iniziativa culturale di grande rilevanza sta prendendo forma: il coordinamento “Ville e Musei del Lago di Como”. Costituito da dodici istituzioni culturali, questo progetto mira a promuovere e sostenere la crescita culturale del territorio lariano.

Attraverso la condivisione di idee, risorse, competenze ed esperienze, i membri del coordinamento lavorano in sinergia per amplificare l’impatto delle loro iniziative, attrarre un pubblico più vasto e stimolare lo sviluppo del turismo culturale.

Il coordinamento opera con il sostegno della Camera di Commercio di Como-Lecco e coinvolge istituzioni culturali del Lago di Como, tra cui: Bellano Arte Cultura, Casa Brenna Tosatto, Museo Barca Lariana, Museo della Seta, Museo del Paesaggio, Villa Bernasconi, Villa Carlotta, Villa del Balbianello, Villa del Grumello, Villa Melzi d’Eril, Villa Monastero e Villa Pizzo.

Il progetto prevede un ulteriore sviluppo e ampliamento, con l’inclusione di altre istituzioni culturali del Lago di Como che condividono i medesimi principi e obiettivi, promuovendo così collaborazioni e prospettive future comuni.

“Il coordinamento si presenta al pubblico con un weekend speciale, in programma da sabato 26 a domenica 27 ottobre, che offrirà un ricco palinsesto di eventi e attività aperti a tutti. L’iniziativa è pensata per coinvolgere residenti e turisti in un viaggio alla scoperta delle meraviglie del territorio” spiegano gli organizzatori.

Il programma è variegato e comprende passeggiate nei giardini storici, visite guidate ai musei, conferenze e mostre, oltre a laboratori didattici per bambini e attività per famiglie, con molte novità da esplorare. Non mancheranno aperture straordinarie delle istituzioni partner.

Per incentivare la partecipazione, sarà disponibile un “passaporto” in ciascuna location: ogni visitatore potrà registrare la propria presenza e ricevere un premio al raggiungimento di cinque timbri, corrispondenti ad accessi a diverse ville, musei e attività.

La responsabile del coordinamento, Maria Angela Previtera, sottolinea: “Ognuno di noi ha un sogno nel cassetto. Per Villa Carlotta, così come per me, il desiderio è stato quello di creare una nuova modalità di collaborazione tra le ville e i musei del Lago di Como. Insieme ai proprietari e agli operatori culturali di queste istituzioni, vogliamo promuovere la cultura e la bellezza del territorio in modo più consapevole e coinvolgente”.

Infine, il coordinamento, oltre a perseguire obiettivi di promozione e destagionalizzazione, mira a valorizzare luoghi culturali meno noti e frequentati, offrendo così un’esperienza di visita più ricca e diversificata. In questo modo, si sostiene lo sviluppo di un turismo sostenibile e responsabile, che favorisca la conservazione e la tutela delle risorse artistiche e paesaggistiche del territorio lariano.

Per ulteriori informazioni e dettagli sul programma, è possibile visitare questo sito