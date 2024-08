Perledo, Cello Fest: in programma il concerto con Camilla Patria

La rassegna è dedicata al mondo del violoncello

Appuntamento per domenica 11 agosto alle ore 20.30 presso la Chiesa di San Lorenzo di Regoledo

PERLEDO – Continuano gli appuntamenti della seconda edizione del “CelloFest“, la rassegna concertistica sulla sponda lecchese del Lago di Como dedicata al mondo del violoncello e organizzata da Lecco Classica. Il prossimo evento è in programma per domenica 11 agosto alle ore 20.30 nella Chiesa di San Lorenzo di Regoledo con l’esibizione di Camilla Patria.

La rassegna “CelloFest” è un progetto realizzato con il contributo del Fondo Ambiente e Cultura, Acinque Energia, Fondazione Comunitaria del Lecchese, Lario Reti Holding, Silea e in collaborazione con i Comuni del Lario.

“Il concerto verrà eseguito nel piccolo comune di Perledo, a picco sul lago, in un contesto dove lo sguardo può spaziare dalla straordinaria vista del lago a quella delle montagne limitrofe” spiegano gli organizzatori della rassegna.

L’appuntamento prevede l’esibizione solistica di Camilla Patria, violoncellista diplomata con lode al Conservatorio di Torino, vincitrice di concorsi e con all’attivo numerose collaborazioni con diverse orchestre.

La figura guida di questa edizione è Johann Sebastian Bach, autore delle sei Suites per violoncello, tra le composizioni più amate del repertorio classico. Le partiture di Eisenach non mancheranno nell’impaginato che Camilla Patria presenterà al pubblico, in un percorso nella letteratura per violoncello che a pagine di Back accosterà anche lavori di Giuseppe Maria Dall’Abaco (1710-1805), violoncellista e compositore belga di origine italiane, autore di sonate per violoncello e allievo del padre Evaristo Felice Dall’Abaco.

“Sarà un viaggio che esplora repertori e orizzonti creativi, affidato al virtuosismo di Camilla Patria, pronta ad accompagnare in un percorso di ascolto ricco di spunti e delicate emozioni” commentano gli organizzatori della rassegna.

Il calendario del Festival proseguirà con l’appuntamento di domenica 18 agosto alle ore 20.30 nella Chiesa di Santa Maria Nascente di Gittana a Perledo nella quale Daniele Bogni si cimenterà in brani di J.S. Bach, Giuseppe Maria Dall’Abaco e Max Reger.

Ingresso libero

