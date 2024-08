Perledo, Cello Fest: prossimo appuntamento con il musicista Daniele Bogni

La rassegna è dedicata al mondo del violoncello

Appuntamento per domenica 18 agosto alle ore 20.30 a Perledo presso la Chiesa di Santa Maria Nascente di Gittana

PERLEDO – Continuano gli eventi della seconda edizione del “CelloFest“, la rassegna concertistica sulla sponda lecchese del Lago di Como dedicata al mondo del violoncello e organizzata da Lecco Classica.

Il prossimo evento è in programma per domenica 18 agosto alle ore 20.30 a Perledo presso la Chiesa di Santa Maria Nascente di Gittana con l’esibizione di Daniele Bogni, violoncello solo, eseguirà brani di J.S. Bach, G.M. Dall’Abaco, M. Reger.

Daniele Bogni, attualmente titolare della Cattedrale di Violoncello presso il Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Como, è un musicista dalla lunga carriera con numerose esibizioni in veste di solite e camerista in prestigiose sale da concerto in Europa, America, Asia e Africa. Bogni è appassionato della storia del violoncello, della liuteria e dell’archetteria. Inoltre, ha curato pubblicazioni di musica italiana per violoncello del Settecento e dell’Ottocento.

Per l’occasione Daniele Bogni proporrà una panoramica di diverse pagine del repertorio violoncellistico, accompagnando l’ascoltatore anche in territori poco conosciuti. Ad aprire la serata sono il Capriccio Sesto e il Capriccio Secondo di Giuseppe Maria Dall’Abaco (1710-1805), violoncellista e compositore belga di origine italiana.

Dopo i due lavori di Dall’Abaco, il viaggio nel repertorio dello strumento prosegue con due opere di Johann Sebastian Bach, guida artistica di questa edizione del Festival. Del compositore di Eisenach si potranno ascoltare la Partita in Re minore BWV 1013 (dal Flauto), scritta tra il 1722 e il 1723, in quattro movimenti, e la Suite IV in Mib maggiore BWV 1010 appartenente alle celeberrime sei Suites per violoncello, capitolo chiave nel repertorio dello strumento.

Concluderà questo percorso di particolare afflato creativo, affidato al virtuosismo di Daniele Bogni, il Largo dalla Suite n. 2 in Re minore op. 131 di Max Reger (1873-1916), rappresentante della musica tedesca tardo romantica, autore di una produzione molto vasta e variegata che comprende musica da camera, musica vocale, musica per pianoforte e per organo, pagine corali e diversi pezzi orchestrali.

“Un concerto di elegante e rigorosa intensità esecutiva, con in scena un musicista di lunghissima esperienza e straordinario virtuosismo, pronto ad avvolgere di note gli spazi della Chiesa e ad offrire momenti di particolare tensione espressiva” spiegano gli organizzatori della rassegna.

Il progetto “CelloFest” è stato realizzato con il contributo del Fondo Ambiente e Cultura (Acinque Energia, Fondazione Comunitaria del Lecchese, Lario Reti Holding, Silea) e in collaborazione con i Comuni del Lario.

La rassegna “CelloFest” continuerà con eventi a Varenna, Dervio, Lecco e in altre località della provincia di Lecco con date ancora da definire.

Per informazioni clicca qui

I concerti sono a ingresso libero