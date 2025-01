Un anno da record per Villa Monastero, oltre 360 mila visitatori

Usa, Gran Bretagna e Francia le nazioni più presenti

Hofmann: “Stiamo lavorando per renderla più attrattiva anche per il nostro territorio”

VARENNA – Il 2024 è stato un anno caratterizzato da nuovi record per Villa Monastero di Varenna, che per la prima volta ha superato la soglia dei 300 mila visitatori, raggiungendo quota 363.050 e confermandosi sempre più un’attrattiva internazionale (75% stranieri, 25% italiani). Il mese di dicembre 2024 si è chiuso con 5.788 ingressi.

Un risultato molto significativo, considerando che Villa Monastero è stata chiusa da novembre 2023 al 1° marzo 2024 per consentire la realizzazione dei lavori relativi alla riqualificazione del Giardino botanico, all’impiantistica e alla sicurezza.

Le nazionalità dei visitatori più presenti sono state: Usa, Gran Bretagna, Francia, Germania e Spagna; tra le provenienze particolari Isole Comore, Isole Cayman, Trinidad e Tobago, Filippine.

Nel 2024 Villa Monastero ha ospitato 55 matrimoni civili/cerimonie simboliche/eventi privati (51 nel 2023, 36 nel 2022), 79 proposte di matrimonio (33 nel 2023, 23 nel 2022), 22 convegni/conferenze/corsi (8 nel 2023, 11 nel 2022), 354 servizi fotografici/shooting di moda/riprese (255 nel 2023, 253 nel 2022).

Le nazionalità relative a questi servizi erogati nel 2024 sono state: Australia, Canada, Cina, Emirati Arabi Uniti, Estonia, Francia, Germania, Gibilterra, India, Indonesia, Israele, Italia, Kosovo, Messico, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Russia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ucraina, Inghilterra/Regno Unito, Usa.

Di seguito i dati degli ingressi relativi al 2024, raffrontati con gli anni precedenti:

dicembre 2024: 5788 (16 giornate di apertura)

dicembre 2023: chiuso

dicembre 2022: 2.658 (18 giornate di apertura)

dicembre 2021: 1.788 (18 giornate di apertura)*

dicembre 2020: 52 (2 giornate di apertura)*

dicembre 2019: 1.043 (11 giornate di apertura)

da marzo a dicembre 2024: 363.050

da gennaio a novembre 2023: 257.292

da gennaio a dicembre 2022: 209.337

da gennaio a dicembre 2021: 71.760*

da gennaio a dicembre 2020: 39.383*

da gennaio a dicembre 2019: 97.576

(*dati condizionati dalla pandemia Covid)

“Questi dati premiano il nostro grande lavoro di squadra per la valorizzazione e la promozione di Villa Monastero – commenta la Presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann – Siamo costantemente impegnati per aumentare la qualità dei servizi e offrire ai visitatori l’opportunità di ammirare la Casa Museo e il Giardino botanico in una veste sempre nuova, anche attraverso un ricco calendario di mostre, attività culturali e iniziative che hanno aggiunto valore al nostro gioiello. I dati confermano ancora una volta la dimensione internazionale di Villa Monastero, apprezzata in tutto il Mondo; stiamo lavorando per renderla più attrattiva anche per il nostro territorio”.