Varenna Festival: in programma il concerto dedicato a Bob Marley

In programma il concerto “One love project. Bob Marley Special Tribute”

Appuntamento a giovedì 22 agosto alle ore 21.15 in Piazza San Giorgio

VARENNA – Il “Varenna Festival“, giunto alla sua quinta edizione, prosegue con il dodicesimo appuntamento, ovvero il concerto “One love project. Bob Marley Special Tribute“, con i più grandi successi rivisitati in chiave reggae, jazzy e soul. Il concerto si terrà giovedì 22 agosto alle ore 21.15 in Piazza San Giorgio.

I componenti della band sono Tiziano Cavaliere, Pino Di Pietro e Gabriele “Lele” Boria. Tiziano Cavaliere ha iniziato la sua carriera artistica come bassista e cantante degli IRIE, storica band reggae italiana. Dieci anni di concerti per un genere musicale allora ancora poco conosciuto. Dopo aver vissuto un periodo a Londra nel quartiere di Brixton, torna in Italia per portare le nuove sonorità in un progetto di musica italiana. Pubblica tre album con Sony Music e Fonit Cetra e fa del live la sua attività artistica più importante.

Negli ultimi 15 anni Tiziano è diventato anche autore e produttore di musica e film. Al suo attivo “Generazione Poker”, film di cui è produttore e autore delle musiche insieme a Pino Di Pietro. Ha prodotto poi nel 2022 il film “Viaggio a sorpresa”, con Lino Banfi e Ronn Moss. Con l’attore e cantante americano nasce poi un grande sodalizio artistico e di amicizia del quale diventa anche produttore del suo ultimo album e del suo tour del 2023. Il Progetto One Love è un ritorno alle origini, una vera e propria passione per il grande Bob Marley con il quale ha iniziato la sua avventura nella musica.

Pino Di Pietro è un pianista arrangiatore compositore e produttore e compone colonne sonore. Attualmente è anche il direttore musicale del tour di Ronn Moss per il terzo anno consecutivo. Pino quest’anno è stato scelto come tastierista per The Voice Generation, il talent in onda su Rai Uno.

Ha collaborato come pianista arrangiatore con diversi artisti della scena musicale italiana e internazionale tra cui: Enrico Ruggeri, Ron, Ronn Moss, Luisa Corna e tanti altri giovani artisti. Realizza l’album di Ron 70-00 per celebrare trent’anni di carriera con la partecipazione di Lucio Dalla, Biagio Antonacci, Gianni Morandi.

Dirige l’orchestra al Festival di Sanremo per Enrico Ruggeri e Andrea Mirò la canzone “Nessuno tocchi Caino”. Arrangia due album di Tiziano Cavaliere. Ha collaborato come autore e compositore con Dodi Battaglia e molti altri artisti. Ha esordito anche lui negli anni 90 con gli IRIE, la storica band reggae con Tiziano Cavaliere e l’artista giamaicano Papa Winnie.

Gabriele “Lele” Boria, storico batterista della scena musicale milanese. Inizia lo studio dello strumento a 7 anni con il Maestro Gil Cuppini. Prosegue gli studi con il Maestro Enrico Lucchini presso il Capolinea di Milano. Dal 1998 (tutt’ora) è docente al Sound Workshop di Monza. Svolge inoltre un’intensa attività didattica nel suo studio privato con allievi provenienti da tutta Italia. Ha all’attivo numerosi stage e partecipazioni ai principali Drum Festival in tutta Italia.

Molto attivo in ambito sia Soul-Jazz-Fusion che Pop-Commerciale. Tra gli altri ha collaborato con: Malika Ayane, Aida Cooper, Linda Wesley, Ronn Moss, Kim Covington, Rockets, Zelig, Dario Ballantini, Aberto Camerini, Gigi Cifarelli, Steve Washington, Lee Konitz, Paolo Tomelleri,, Cuba Latin Jazz e molti altri. Ha partecipato alla realizzazione di numerosi Jingles commerciali e sigle televisive.

“Siamo tre musicisti e produttori da 30 anni sulla scena musicale italiana e ancora oggi coinvolti in molti progetti artistici personali o per conto di casa discografiche e produzioni varie, ma all’inizio delle nostre rispettive carriere artistiche abbiamo vissuto in pieno il fenomeno Bob Marley, grande comunicatore, sia dal punto di vista musicale che da quello di visionario e rivoluzionario” spiegano i membri della band.

“Per un decennio con gli IRIE, una delle prime band reggae, abbiamo portato questo genere musicale in giro per l’Italia con centinaia di concerti. Poi la musica ci ha portato ad esplorare molti altri generi” riferiscono dalla band.

“Alla luce del ritorno di Bob Marley in chiave cinematografica, con l’uscita in tutto il mondo del film Bob Marley-One Love, abbiamo deciso di dedicare un tributo live alla musica di questo grande artista che continua ad essere amatissimo in tutto il mondo e abbiamo preparato per i music club italiani una versione rivisitata delle sue composizioni per rivivere insieme al pubblico le sue più belle canzoni. Il reggae è un genere che trasmette subito positività ed è molto coinvolgente. I brani del repertorio di Marley sono conosciutissimi e al pubblico piace cantarli e ballarli” concludono così i cantanti.

Ingresso libero