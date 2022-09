L’evento si svolge in concomitanza con l’iniziativa “Ville Aperte in Brianza”

“Patrimonio sostenibile: un’eredità per il futuro”

VARENNA – Tornano le Giornate Europee del Patrimonio, la consolidata iniziativa europea promossa dal Ministero della Cultura e coordinata dalle Direzioni regionali Musei, e fanno tappa a Villa Monastero a Varenna: l’appuntamento è per sabato 24, con apertura straordinaria fino alle 22, e domenica 25 settembre.

Promosse a partire dal 1991 dal Consiglio d’Europa e dalla Commissione Europea, le Giornate Europee del Patrimonio costituiscono la più estesa e partecipata manifestazione culturale d’Europa, il cui scopo è far apprezzare e conoscere a tutti i cittadini il patrimonio culturale condiviso e incoraggiare la partecipazione attiva per la sua salvaguardia e la sua trasmissione alle nuove generazioni. Il tema di questa edizione è “Patrimonio sostenibile: un’eredità per il futuro”.

Villa Monastero aderisce come sempre a questa iniziativa, offrendo quest’anno l’apertura straordinaria serale sabato 24 settembre fino alle 22 (ultimo ingresso consentito alle 21.15), permettendo ai visitatori per la prima volta la visita serale. Inoltre, nella Casa Museo è esposta la mostra “Sulle tracce del monastero, tra Cinquecento e Settecento”: un’interessante serie di dipinti di ambito lombardo provenienti da collezioni private appartenenti ai secoli XVI-XVIII.

La mostra, curata dalla Conservatrice della Casa Museo Anna Ranzi, viene proposta in occasione del 445° anniversario della chiusura del monastero di Santa Maria, dalla cui ristrutturazione deriva l’attuale Villa Monastero. Il visitatore potrà calarsi nell’atmosfera che caratterizzava un tempo gli ambienti della ex Chiesa del Cenobio, dedicata alla Vergine Maria, i cui arredi originari sono oggi conservati nella Chiesa parrocchiale di San Giorgio e nella Chiesa delle Grazie di Varenna.

Ad accomunare i dipinti, provenienti tutti da collezioni private, è il tema della Vergine, declinato in maniera diversa nei secoli esaminati, con una diversa iconografia e significati differenti. A questo soggetto si affiancano tre opere dedicate al Giudizio di Salomone e alla Cacciata dal tempio, di cui due recentemente donate al Museo di Villa Monastero. L’ambito di esecuzione è per lo più veneto e lombardo e testimonia la preferenza collezionistica per le opere di tale provenienza.

L'evento si svolge in concomitanza con l'iniziativa "Ville Aperte in Brianza", che prevede visite guidate sabato 24 e domenica 25 settembre alle 10.00 e alle 11.30. L'accesso è consentito esclusivamente su prenotazione, effettuabile al seguente link. Il costo dell'ingresso alla visita al Giardino botanico è di € 5, mentre quello per la visita guidata al compendio di Villa Monastero è di € 10.