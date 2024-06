Varenna, I Luoghi dell’Adda: prossimo spettacolo “Emigranti”

L’appuntamento è per domenica 16 giugno

VARENNA – La rassegna “I Luoghi dell’Adda“, organizzata da Teatro Invito, fa tappa nella città di Varenna con lo spettacolo itinerante “Emigranti“, portato in scena dalla compagnia Faber Teatro. Saranno presenti gli attori e musicisti: Francesco Micca, Lodovico Bordignon, Lucia Giordano, Marco Andorno, Paola Bordignon e Sebastiano Amadio. Lo spettacolo “Emigranti” è diretto dalla regia composto da Aldo Pasquero e Giuseppe Marrone. Scelte musicali di Rocco De Paolis con direzione musicale di Antonella Talamonti. L’appuntamento è in programma per domenica 16 giugno alle ore 18 in Piazza San Giorgio.

“E’ una sorta di viaggio teatrale e musicale, nel quale i personaggi evocano mondi differenti e avventure fantastiche, tra innamoramenti e tradimenti, fotografie e canti, lotte e danze. Ogni replica diviene così l’incontro con una nuova terra a un nuovo pubblico, senza tempo e senza dove: ricordo, nostalgia, ma anche gioco, scherzo, emozioni si intrecciano tra loro in un susseguirsi di scambi di ruoli, relazioni amorose e scontrose, atmosfere francesi d’antan e feste yiddish con coppie di baciatori incalliti che si sfidano a colpi di capoeira” spiegano gli organizzatori dello spettacolo.

Lo spettacolo si inserisce nel calendario degli eventi culturali organizzato dall’Amministrazione comunale di Varenna, con l’obiettivo di proporre manifestazione di qualità e in grado di soddisfare i gusti più variegati. Consigliata la prenotazione mandando una e-mail all’indirizzo: prenotazioni@teatroinvito.it

In caso di maltempo, lo spettacolo si terrà presso la Sala Polifunzionale di Via Roma a Varenna