Mandello. Esordio di successo per il MedFest alla Chiesa di San Giorgio

140 persone catturate dalle voci dell’Ensemble Irini

MedFest, importante rassegna dedicata al Medioevo, continuerà fino al 23 settembre

MANDELLO – E’ partito alla grande il MedFest Medioevo Festival 2023, importante rassegna dedicata al Medioevo che, nei mesi di settembre e ottobre, si svolgerà nelle province di Lecco e Monza Brianza.

Ben 140 persone hanno preso posto al nella piccola Chiesa di San Giorgio, un vero gioiello artistico situato nel Comune di Mandello ma appartenente alla Parrocchia di S.Antonio (Crebbio, frazione di Abbadia), e sul sagrato, per il primo appuntamento dell’evento, ascoltando attente e partecipi in silenzio i canti dell’Ensemble Irini (con sede a Parigi), composto dalle voci limpide e armoniose delle tre cantanti dirette da Lila Hajosi.

A legare i canti eseguiti lo scorso venerdì il culto di Maria, dall’Oriente all’Occidente, sul filo delle tradizioni musicali e religiose nel corso dei secoli, cantate in latino, greco e persino in aramaico, l’antica lingua parlata da Gesù.

Dopo il concerto, ricevimento in Lega Navale in via Pra Magno su prenotazione e con offerta libera: i ricavati serviranno proprio per restaurare gli affreschi di San Giorgio e farli splendere, se possibile, ancora più belli di quello che già sono.

Il MedFest continuerà fino a sabato 23 settembre. Il programma con tutti gli eventi.