Merate: a Nuovo Cinema Cinquanta una serata contro la violenza di genere

Appuntamento stasera, venerdì, a Novate nell’ambito della rassegna Nuovo Cinema Cinquanta

La serata vedrà partecipe anche l’associazione L’altra metà del cielo

MERATE – Ronzinante e L’altra metà del cielo insieme in una serata cinematografica contro la violenza di genere. L’appuntamento è per stasera, venerdì 22 novembre, alle 21 alla sede di Ronzinante di via Vittorio Veneto a Novate con un nuovo appuntamento della rassegna di cinema d’autore “Nuovo Cinema Cinquanta”.

A condurre la serata, così come nei primi due appuntamenti, il regista Jurij Razza mentre al termine della proiezione del film, incentrato sulla violenza di genere, interverrà l’associazione L’altra metà del cielo di Merate per approfondire la tematica trattata e presentare le attività che il sodalizio svolge nel territorio a tutela dei diritti delle donne.

“Siamo solo all’inizio della kermesse, ma è bello vedere come vi sia già una partecipazione attiva, soprattutto dopo la proiezione dove già nelle prime due serate è un dibattito naturale e spontaneo che ha coinvolto il pubblico – commenta Jurij Razza – Lo spazio è l’ideale: la sede di Ronzinante si trasforma in un grande e accogliente salotto e la visione dei film diventa davvero un’esperienza collettiva”.

L’evento è a offerta libera, la prenotazione è obbligatoria accedendo questo link:

https://www.eventbrite.it/e/nuovo-cinema-50-tickets-1031776941607?aff=ebdsoporgprofile