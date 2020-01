Merate, con la Pro Loco la visita alla mostra Canova – Thorvaldsen

Appuntamento venerdì 31 gennaio: la mostra è allestita alle Gallerie d’Italia di piazza della Scala a Milano

Ad accompagnare il gruppo sarà la nota e apprezzata storica dell’arte Elisabetta Parente

MERATE – Nuova visita guidata alla mostra Canova – Thorvaldsen ospitata alle Gallerie d’Italia di piazza della Scala a Milano. Visto il successo raccolto con la prima visita, la Pro Loco di Merate ha deciso di organizzare un nuovo appuntamento per venerdì 31 gennaio. Ad accompagnare il gruppo attraverso il viaggio nella nascita della scultura moderna sarà la storica dell’arte Elisabetta Parente.

Un confronto avvincente

La mostra propone il confronto, mai tentato prima, tra i due grandi protagonisti della scultura moderna in età neoclassica e romantica: l’italiano Antonio Canova (1757-1822) e il danese Bertel Thorvaldsen (1770-1844), i due “classici moderni” in grado di trasformare l’idea stessa della scultura e la sua tecnica, creando opere immortali, diventate popolari e riprodotte in tutto il mondo. I due artisti ingaggiarono una delle più note e produttive sfide su identici temi e soggetti che regaleranno all’arte alcuni capolavori: le figure della mitologia classica, come Amore e Psiche, Venere, Paride, Ebe, le Grazie, rappresentavano nell’immaginario comune l’incarnazione dei grandi temi universali della vita, come il breve percorso della giovinezza, l’incanto della bellezza, le lusinghe e le delusioni dell’amore.

Esposte oltre 150 opere

Attraverso oltre 150 opere divise in diciassette sezioni la mostra intende documentare la straordinaria complessità delle creazioni di Canova e Thorvaldsen, destinate ad un collezionismo di alto profilo sia italiano che internazionale, e l’enorme seguito che la loro scultura ebbe, proponendo continui confronti con gli altri artisti di ogni nazionalità.

I posti disponibili sono 30. Il costo, comprensivo di bus, guida e ingresso, è di 40 euro. La partenza è prevista dall’area Cazzaniga per le 14 con eventuale sosta a Cernusco. Per prenotazioni, da effettuare entro il 14 gennaio, contattare il numero 335 8212430.