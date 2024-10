A “Merate incontra la fotografia” focus su immagini e intelligenza artificiale

Appuntamento venerdì 18 ottobre all’auditorium Spezzaferri

Opportunità e sfide dell’intelligenza artificiale nel settore dell’immagine: se ne parla a Merate incontra la fotografica

MERATE – Un dialogo a tre fra Andrea Vaccarella, Sissi Carboni e Stefano Pasta sull’impatto della moderna intelligenza artificiale, nel mondo della fotografia e dell’immagine con risvolti nell’ambito dell’archiviazione documentale. E’ quanto verrà proposto venerdì 18 ottobre alle 21 all’auditorium Giusi Spezzaferri nell’ambito della rassegna Merate incontra la fotografia.

Al tavolo dei relatori docenti universitari e ricercatori in ambito informatico, sociologico e ingegneristico per sottolineare le opportunità e le sfide, etiche e sociali in primis, legate a questa rivoluzionaria novità.

“L’intelligenza artificiale sta rapidamente diventando una componente essenziale nella gestione e nell’analisi delle fotografie – spiegano gli organizzatori del Festival, giunto ormai agli ultimi appuntamenti -. Questo sviluppo non solo ci permette di organizzare e preservare meglio le nostre risorse fotografiche, ma anche di esplorare nuove modalità di interazione e comprensione del nostro patrimonio visivo. Allo stesso tempo, dobbiamo affrontare con attenzione le sfide etiche e sociali che accompagnano queste nuove tecnologie”.