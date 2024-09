Airuno. In arrivo la 4^ edizione del Rapello Folk Fest

L’appuntamento è per il 6, 7 e 8 settembre

Evento organizzato dalla Cooperativa Sociale Liberi Sogni

AIRUNO – Ritorna la quarta edizione del Festival Rapello Folk a Cascina Rapello. Un’altra tappa del percorso di ritorno alla terra che vede la Cooperativa Sociale Liberi Sogni impegnata ad accogliere nuovi orti, frutteti, case sugli alberi, opere di Land Art grazie alle tante cure di ragazzi e bambini, persone con disabilità, volontari locali e internazionali che riscoprono la magia dell’incontro con la natura.

Un Festival che nasce e si sviluppa col contributo e le energie di tutti, in cui sfuma la separazione fra musicisti e ascoltatori, fra organizzatori e partecipanti, tra chi è sul palco e chi sui prati e nel bosco. Natura, musica e arte si fondono in una dimensione conviviale volta a promuovere l’incontro tra umani, di diverse età e storie e tra umano e non umano.

Tra le lunghe tavolate, sempre pronte ad accogliere buon cibo, potrà capitare di trovarsi, fianco a fianco, con una persona sconosciuta, riscoprendo così la meraviglia e la gioia di un incontro inaspettato, davanti a un piatto di polenta e un calice di vino. La gioia dell’incontro, le emozioni della musica e della natura, la buona cucina, il piacere dell’ozio e del tempo ritrovato sono dunque gli ingredienti del Festival.

Un’esperienza immersa nella natura, ricca di persone, suoni e culture, che si svolge in un’atmosfera conviviale e intima, lontana dalla massa. Pensata per gli appassionati di musica folk, ma anche aperta a chi desidera sentirsi a proprio agio e scoprire nuovi mondi musicali, anche se non è un esperto del genere.

Il Festival si svolge nel paesaggio del Monte di Brianza, in un ecosistema fatto di tante relazioni. Una cornice con vista sulla valle dell’Adda che, con la sua acqua preziosa, disegna laghi, attraversando placida canneti e paludi, con le Grigne e il Resegone che faranno anch’esse da spettatrici. Spettatrici non paganti ma protagoniste mozzafiato, con sorelle stelle, sorella luna e fratello sole che ci faranno compagnia.

Rapello Folk 2024 è un festival completamente gratuito e non conta su alcun fondo pubblico. “Abbiamo scelto ancora una volta che accesso e concerti siano gratuiti e non sottoposti a logiche commerciali. Il Festival vive grazie alla creatività, agli sforzi, al tempo e alle energie di ciascuno e ciascuna di noi” riferiscono gli organizzatori del Festival.

“Grazie ai 50 volontari di tutte le età che ci danno entusiasmo e carica, agli artisti che regalano le loro preziose note aderendo alla campagna Dona una performance, al contributo Fondo Ambiente e Cultura di Fondazione Comunitaria del Lecchese, agli esercizi commerciali locali che ci sostengono con prodotti e sponsorizzazioni. Infine, grazie anche agli alberi, ai prati, alle asine, agli uccelli e agli altri animali del bosco per accoglierci nella loro casa” spiegano gli organizzatori.

Al termine dei concerti, dei laboratori e degli stage, passerà un cappello per raccogliere libere donazioni. E’ gradita la prenotazione per partecipare a laboratori e stage (fino ad esaurimento posti). E’ invece necessaria la prenotazione per i piatti forti del giorno e i menù. L’osteria, con bevande, panini e polenta, è sempre aperta.

Oltre ai concerti, ai pranzi e cene e ai laboratori di danza, panificazione e attività ludico-artistiche, sarà possibile giocare sui prati e nei boschi di Rapello, fare amicizia con le 4 asinelle, esplorare la casa sull’albero e visitare le opere di Land Art nel bosco di castagno. È inoltre previsto il “Cogli e Mangia“, un’esperienza di auto-raccolta dei prodotti dell’orto, accompagnati dai contadini.

Questo festival è possibile grazie al contributo del Fondo Ambiente e Cultura (Acinque Energia – Fondazione Comunitaria del Lecchese – Lario Reti Holding – Silea) e al sostegno di tante realtà e piccole aziende del territorio che credono nel progetto e nelle sue attività.

Un ringraziamento va a tutte le realtà che hanno sostenuto il Festival: Garden Orchidea, F.lli Mauri – piante e fiori, TonySpada, Lecco Latte, Panificio Valsecchi, Angelo B, Losa & Angeli, Il Viaggiato leggero, Coop Mondo Equo, Cantina Castagna, Tentori Roberto, Azienda Agricola Lombardini Matteo, Gelateria C’era una volta, Fruttivendolo Giovanna Formenti, Riva & C. costruzioni, Punto S., Tentori Carni, Rota Service, Sherpa Mountain Shop, Polisena L’Altro Agriturismo, Altromercato, Mingarden di Valter Minotti, Commerciale Dolciumi Srl.

In caso di maltempo, l’evento sarà posticipato al fine settimana successivo: 13, 14 e 15 settembre, mantenendo lo stesso programma.

Contatti: cascinarapello@liberisogni.org – 3881996072