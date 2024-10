Casatenovo, con la rassegna Fiorile d’autunno in scena “Il volo”

Appuntamento domenica 13 ottobre a Villa Mariani

Lo spettacolo, portato in scena da Meraki Teatro, ha vinto il premioVimercate Festival dei ragazzi del 2023

CASATENOVO – Secondo appuntamento di Fiorile d’autunno, rassegna di teatro per bambine, bambini e le loro famiglie domenica 13 ottobre a Villa Mariani.

In scena gli attori di Meraki Teatro con “Il volo, ovvero la signora Ida alla fermata del bus”, piccolo atto teatrale che racconta la paura e la gioia del lasciarsi trasformare dalla vita. Crescere, cambiare, scoprirsi diversi e volare i verbi intorno a i quali si snoda il racconto proposto da Simona Gambaro, diretta sul palco da Antonio Tancredi.

Lo spettacolo ha vinto il premio Vimercate Festival dei ragazzi del 2023. Il biglietto di ingresso costa 5 euro per i bambini fino a 12 anni, 8 euro per gli adulti.

Al termine è prevista una merenda con gli speciali succhi di frutta fresca prodotti e offerti dal Laboratorio Marco Colzani.

La rassegna è curata da Piccoli Idilli in collaborazione e con il sostegno del Comune e della Pro Loco di Casatenovo.