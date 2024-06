Concerto con Merate Musica per celebrare, il 21, la festa della musica

Appuntamento venerdì 21 giugno nella chiesa di Sant’Ambrogio con la festa della musica

A esibirsi saranno il coro Nuove Armonie, il coro La Torr e l’Orchestra Maria Teresa Agnesi

MERATE – Con un concerto straordinario, che sviluppa la bellissima esperienza del 2023, la rassegna Merate Musica celebrerà, per la seconda volta, la festa della musica.

L’appuntamento è per venerdì 21 giugno alle 21 alla chiesa prepositurale di Sant’Ambrogio, dove, nello spirito proprio della festa della musica, evento musicale nato in Francia nel 1982, di presentare e valorizzare diverse realtà e di favorire lo scambio tra musicisti e nuovi pubblici, si esibiranno il coro “Nuove Armonie”, costituitosi in seno alla “San Francesco” nei primi mesi del 2023 e diretto dal maestro Federico Porcelli; il coro “La Torr”, una delle associazioni musicali più antiche e prestigiose della città, diretto dal maestro Marco Villa e l’Orchestra Maria Teresa Agnesi, molto conosciuta nel Meratese, condotta dal maestro Marcello Corti con l’assistenza dei maestri preparatori Antonietta La Donna, Gloria Uggeri e Marcella Schiavelli.

Bellissimo anche il programma con brani di Vivaldi “Concerto per due violini e orchestra in la minore” e “Gloria – Cum Sancto Spirito”; Bizet “Suite da Arlesienne” e Mozart “Kyrie”.

Il concerto, a ingresso libero, è realizzato in collaborazione con l’associazione Fabio Sassi, cui verrà interamente destinato il ricavato di una libera raccolta fondi, come riconoscimento del prezioso lavoro svolto, in questi primi 35 anni dalla fondazione, come gestore delll’Hospice Il Nespolo di Airuno e come punto di riferimento nell’ambito delle cure palliative.

L’iniziativa rientra infine nel “Progetto realizzato con il contributo del Fondo Ambiente e Cultura (Acinque Energia – Fondazione Comunitaria del Lecchese – Lario Reti Holding – Silea)”.

La scuola di musica San Francesco

La Scuola di Musica San Francesco cura la direzione artistica della Rassegna Merate Musica dal 2009; in questi 15 anni ha organizzato e realizzato più di 140 eventi pubblici: concerti, incontri, conferenze, spettacoli rivolti ad un pubblico giovane, presentazioni, masterclass, esposizioni.

La qualità e originalità degli appuntamenti e la collaborazione tra la Scuola di Musica e l’ Assessorato alla Cultura del Comune di Merate, la forte volontà di valorizzare le eccellenze del territorio e la scelta di impreziosire i cartelloni con ospiti di rilievo internazionale, sono fattori che hanno determinato negli ultimi anni una grande crescita della rassegna, testimoniata da un pubblico sempre numeroso ed interessato, proveniente da Merate, dalla Provincia di Lecco e dalle province vicine.

La festa della musica

La Festa della musica (dal francese Fête de la Musique) è un evento musicale nato in Francia nel 1982, che si tiene il 21 giugno di ogni anno in più di 120 nazioni in tutto il mondo. A partire dal 1995 la festa assume un respiro internazionale e il 28 febbraio 1997 viene istituita a Budapest, da 9 municipalità europee e da altrettanti organizzatori, una vera e propria Carta Europea della Festa della Musica, al fine di testimoniare, attraverso dei principi comuni, la volontà di favorire una migliore conoscenza delle realtà artistiche nei vari Paesi aderenti e di rinforzare gli scambi multilaterali tra musicisti europei.