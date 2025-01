Consorzio Villa Greppi. Novità in arrivo alla scuola di musica

Nuove proposte formative

Corsi di coro e laboratori creativi per tutte le età

MONTICELLO BRIANZA – Novità in arrivo alla scuola di musica Antonio Guarnieri del Consorzio Brianteo Villa Greppi. Il 2025 si apre all’insegna del coro e della musica d’insieme, con nuove proposte formative che si aggiungono alle tradizionali lezioni di strumento.

Con il mese di gennaio parte il corso di coro polifonico, che si propone di istituire un coro adatto sia a chi voglia approcciarsi per la prima volta al canto corale, sia a coloro che abbiano già esperienza e vogliano migliorare la loro vocalità ed espressività. Un ensemble corale che affronterà un repertorio eterogeneo e che durante l’anno si esibirà sia all’interno della scuola che in occasioni pubbliche.

Prosegue anche un altro progetto di musica d’insieme che, in breve tempo, è diventato uno dei tratti distintivi della scuola di Casatenovo: il coro di voci bianche e il corso propedeutico corale per bambini.

Per gli appassionati di strumenti ad arco, l’Orchestra Lab, diretta dal maestro Gianmaria Bellisario, rappresenta un’opportunità unica per esplorare la bellezza del suonare insieme in un contesto che accoglie sia i principianti che i musicisti più esperti. Le prove si terranno due volte al mese, la domenica mattina, dalle 10 alle 12.

Inoltre, a partire dal 2 febbraio, prenderà il via il laboratorio “Paesaggi sonori”, un percorso di musica, ascolto ed esplorazione destinato ai bambini della scuola dell’infanzia e delle prime classi della primaria. Con la guida delle musicoterapiste Giovanna Scaglia e Jessica Basso, il laboratorio si svilupperà attraverso quattro incontri (2 febbraio, 2 marzo, 6 aprile e 4 maggio), offrendo un viaggio multisensoriale alla scoperta dei quattro elementi naturali.

“Alla scuola Guarnieri – spiega il direttore Marco Cazzaniga – stiamo dando sempre più importanza ai corsi che permettono di vivere l’esperienza musicale in gruppo. Solo così possiamo distinguerci come scuola, dando la possibilità agli appassionati di musica di suonare e cantare con altre persone, sempre sotto la direzione di personale qualificato. In questo modo evitiamo di essere un ente che si limita a dispensare lezioni, bensì puntiamo a diventare un polo in cui poter vivere l’esperienza di fare musica in un modo unico”.

Per informazioni è possibile chiamare i numeri 366 5673834 – 039 9206926 o mandare una e-mail a scuoladimusica@villagreppi.it.