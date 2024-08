Festival Agnesi, gran finale con un’orchestra da 62 elementi

Appuntamento sabato alle 18 all’Area Cazzaniga

MERATE – Sabato 31 Agosto si conclude il Festival Agnesi di Merate: presso l’Area Cazzaniga l’Orchestra del Festival presenta un programma a sorpresa.

Il Festival Agnesi si avvicina alla chiusura: l’ultimo evento in programma è il risultato del lavoro di una settimana di prove a sezione e di insieme. I 62 orchestrali non professionisti si esibiscono per il pubblico presso il teatro all’aperto dell’Area Cazzaniga. Sotto la direzione di Marcello Corti, daranno saggio del percorso svolto in queste calde giornate di fine agosto.

Il corso di formazione orchestrale ha preso il via lunedì 26 agosto: gli iscritti al corso sono stati seguiti e preparati da Antonietta La Donna, Marcella Schiavelli, Gloria Uggeri, Stefano Bertoni, Alberto Longhi e Stanislao Marco Spina. Sotto la direzione di Marcello Corti hanno preparato alcuni brani dal repertorio sinfonico e altri brani meno noti ma entusiasmanti. Il concerto è per tutti i palati.

“E’ stato molto faticoso ma molto soddisfacente – dice Marcello Corti, direttore d’orchestra – abbiamo affrontato delle pagine significative per il repertorio sinfonico e siamo riusciti a preparare musica non solo complessa, ma anche straordinaria. Il team di docenti ha lavorato davvero bene e ha sconfitto caldo, zanzare e anche qualche scavatore rumoroso: sarà splendido sorprendere di nuovo il pubblico con una scaletta davvero interessante”.

Venerdì sera si è tenuto anche il Music Bistrot, una serata jazz con Alessandro Gatti, Oliseh Francesco Obiarinze e Sebastiano Arnoldi: presso la Scuola di Musica San Francesco si è radunato un pubblico di tutte le età. Presenti anche il Sindaco di Merate Mattia Salvioni e l’Assessora alla Cultura Patrizia Riva in una serata che ha visto protagonisti tre giovanissimi musicisti: una carrellata di standard jazz suonati con energia ha intrattenuto le più di duecento persone presenti.

L’ultimo appuntamento è quindi per Sabato 31 Agosto alle 18 presso l’Area Cazzaniga.

L’evento è gratuito.

Il Festival Agnesi è un progetto della Scuola di Musica San Francesco realizzato con il contributo del Fondo Ambiente e Cultura (Acinque Energia – Fondazione Comunitaria del Lecchese – Lario Reti Holding – Silea). Il Festival Agnesi ringrazia gli amici e sostenitori: FOMAS, Gabetti, Ottica Colombo, LT Calcoli, Studio Notaro e Associati. Il Festival Agnesi è patrocinato dal Comune di Merate, da ben 10 anni vicino a questo progetto unico sul territorio.