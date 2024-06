Festival “Caffeine – Incontri con la danza”: i prossimi eventi

Gli appuntamenti sono per sabato 29 giugno alle ore 18.30 e alle ore 19

A seguire delle due performance, a Verderio in Villa Gavaresi, ci sarà l’occasione di assistere ad una serata di musica malinkè con 4 griot, cantastorie, e musicisti della tradizione africana

USMATE VELATE/VERDERIO – Continuano gli appuntamenti della quindicesima edizione del Festival Internazionale della danza contemporanea dal titolo “Caffeine – Incontri con la danza“, realizzata con il patrocinio di Regione Lombardia e provincia di Lecco, con il contributo dei Comuni di Robbiate, Osnago, Paderno D’Adda, Usmate Velate, Verderio e con la collaborazione del Comune di Casatenovo. Un progetto di Piccoli Idilli Aps, realizzato con il contributo del Fondo Sostegno “Arti dal Vivo”, fondazione Comunitaria del lecchese, Acinque, Lario Reti Holding e Silea. I prossimi appuntamenti sono in programma per sabato 29 giugno a Usmate Velate (Piazza Pertini) alle ore 18.30 con la performance “Vicina distanza” con Zerogrammi e alle ore 19 con Stefano Cortinovis.

“Lo spettacolo ‘Vicina distanza’ di e con Giorgia Gasparetto e Priscilla Pizziol, è un lavoro che indaga la natura relazionale dell’essere umano, il tema dell’alterità e la sua importanza nella nostra esistenza. Un viaggio alla scoperta della nostra profonda complessità, dell’incertezza e dell’ambiguità del noi – continuano gli organizzatori -.La performance di Stefano Cortinovis dal titolo ‘Dáimōn’ riguarda l’uomo che deve sentire che la sua danza, per certi aspetti, è misteriosa; che in essa avvengono e si sperimentano cose che restano inesplicabili. L’azione del danzatore, spinta dal suo demone, entra in regioni inesplorate o da non esplorare, dove nessuno schema offre protezione.

Ospiti della serata

Jally Morro Kanuteh griot gambiano, musicista e cantautore di dediche

Maghat Dieng, musicista fondatore/direttore artistico dell’ensamble Tamra di Torino

Babel Thiam percussionista senegalese con la partecipazione di Djakaly Diabate balafonista e flautista burkinabè

Dalle ore 17.30 alle ore 18.30 laboratorio di danza d’espressione africana con Bintou Ouattara per adulti e bambini. Si tratta di un’iniziativa gratuita ed è possibile iscriversi mandando un messaggio al numero: 3383668167