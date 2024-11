La maxi tela “Gaza” di Bruno Freddi sarà esposta in maniera permanente a Osnago

L’inaugurazione dell’esposizione permanente è in programma sabato 16 novembre alle 11.30

“Gaza” sarà posizionata all’ingresso di una storica corte di via Cavour

OSNAGO – Era stata messa in mostra a giugno in piazza della Chiesa nell’ambito della settima rassegna d’arte contemporanea La voce del corpo e ora sarà esposta in maniera permanente all’ingresso di una corte storica del paese. E’ in programma sabato 16 novembre alle 11.30 in via Cavour 12 la cerimonia di inaugurazione di “Gaza”, la grande tela di cinque metri per due e mezzo, realizzata dal maestro Bruno Freddi per parlare, attraverso l’arte, del dolore e della sofferenza dei bambini della Palestina.

“La tela, di grande forza espressiva, rappresenta un documento potente e commovente della situazione in Palestina, e del dolore delle persone che vivono recluse in una sorta di carcere a cielo aperto nel mezzo di un teatro di guerra” precisa Norberto Ambrosiano, assessore alla Cultura, invitando tutti i cittadini a partecipare all’evento – . Un ringraziamento speciale va al maestro Bruno Freddi, artista di grande sensibilità e umanità che ha dedicato settimane di lavoro a questa opera di grandi dimensioni e che ama portare la sua arte al di fuori degli spazi deputati: nelle strade, nelle piazze, nelle case”.