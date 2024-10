La Sarabanda di Olgiate Molgora presenta “Nel Silenzio della Cella”

La performance è interpretata da Loredana Riva e Mara Gualandris

Riflessioni sul potere e sulla condizione femminile nel dramma di una donna ai margini della società

AIRUNO – La Sarabanda di Olgiate Molgora si prepara a presentare un nuovo e coinvolgente spettacolo dal titolo “Nel Silenzio della cella“. Al centro della scena si erge la figura enigmatica di Marianna de Leyva, conosciuta anche come Suor Virginia, la Signora di Monza. Questa donna, rinchiusa nella cella del convento di Santa Valeria a Milano, vive un momento cruciale della sua esistenza: l’attesa dell’interrogatorio da parte del tribunale ecclesiastico.

Tutto è già accaduto; il sangue è stato versato e ora si attende la sentenza. Ma in quella piccola stanza, l’aria è carica di tensione e ricordi. I frammenti di un passato tumultuoso irrompono nel presente, dando vita a una narrazione che mescola storia e dramma. Questa vicenda, che ha scosso profondamente l’ambiente ecclesiastico milanese nei primi anni del ‘600, promette di immergere il pubblico in una riflessione intensa e toccante sulla condizione femminile e le dinamiche di potere dell’epoca. Con “Nel Silenzio della cella”, La Sarabanda non solo racconta una storia dimenticata, ma invita a riscoprire i silenzi e le voci di chi ha vissuto ai margini della società.

La narrazione si sviluppa su tre piani complementari: il presente della cella, intriso di rimorsi e paure per un futuro segnato da punizioni e sofferenze; il passato, popolato da ricordi e memorie così vivide e intense da prendere forma e voce; e il tribunale, dove Virginia avrà l’opportunità di raccontare la sua verità, mentre un giudice deciderà la sua condanna esemplare.

Lo spettacolo si ispira agli atti processuali e alle testimonianze autentiche che sono giunte fino a noi, per esplorare la storia di questa donna e rivelare le sue note più intime. Una vicenda, senza dubbio terribile, che non può trovare assoluzione, ma che, proprio per la sua condizione estrema, continua a esercitare un’affascinante attrazione.

La compagnia teatrale è stata fondata nel 1972 ad Olgiate Molgora con il nome di “Compagnia dei Giovani”. Inizialmente dedicata a rappresentazioni di carattere oratoriale, la Compagnia ha successivamente iniziato a scrivere testi originali e a partecipare a stage e corsi teatrali, sviluppando così la propria struttura e affinando una capacità interpretativa che la colloca tra i gruppi teatrali più richiesti del territorio, con registrazione presso l’Assessorato alla Cultura della Provincia di Como.

Nel 1985, la Compagnia ha cambiato il proprio nome in “La Sarabanda”. Grazie alla maturazione e all’esperienza accumulate nel tempo, ha potuto mettere in scena con successo spettacoli di grande impegno, ottenendo numerosi riconoscimenti.

Infine, lo spettacolo si terrà al Teatro Smeraldo di Airuno sabato 12 ottobre, con inizio alle ore 21.