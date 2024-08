Merate. Aperte le iscrizioni all’evento “Domenica solidale al Castello”

Appuntamento a domenica 15 settembre a partire dalle ore 17

La manifestazione è organizzata dall’Associazione Fabio Sassi

CERNUSCO LOMBARDONE – Sono aperte le iscrizioni all’evento “Domenica solidale al Castello” che si terrà domenica 15 settembre. La manifestazione, organizzata dall’Associazione Fabio Sassi, si svolgerà nel Castello di Cernusco Lombardone a partire dalle ore 17 e sarà un’occasione per unire arte, cucina e beneficenza.

Il punto culminante della giornata sarà una cena elegante curata da “La Casa dei Sapori“, seguita da un’asta benefica guidata dal comico brianzolo Sergio Sironi, che arricchirà l’evento con la sua energia e il suo entusiasmo. Non mancherà l’arte musicale grazie all’intervento della band Swing Faces, che farà rivivere l’epoca d’oro dello swing con un tocco di jazz. Durante l’asta, verranno venduti pezzi unici, e l’intero ricavato sarà destinato all’Hospice “Il Nespolo”, offrendo così un’opportunità concreta per sostenere le attività dell’Associazione.

“All’evento sarà protagonista la mostra d’arte dell’artista Gaetano Orazio, che celebrerà i suoi 70 anni a novembre. Poliedrico e talentuoso, Orazio ha sempre trovato nella Brianza e nel Lago di Lecco una fonte di ispirazione per le sue opere, che uniscono memoria e natura, creando una sinergia tra pittura e poesia che invita alla riflessione” riferiscono gli organizzatori dell’evento.

Oltre alla cena, il programma dell’evento offre una serie di esperienze coinvolgenti nel pomeriggio a partire dalle ore 17. Gli ospiti potranno partecipare a uno Show Cooking con Chef Lorenzo e Giorgio Ferrari, per scoprire tecniche culinarie esclusive e segreti della cucina gourmet. Florapiù presenterà un laboratorio di arte floreale, dove sarà possibile imparare a creare composizioni floreali stagionali. Inoltre, grazie alle guardie ecologiche dell’Ente Parco, si potranno scoprire le meraviglie e i sentieri del territorio del Parco del Curone.

Marisa Corradini, vicepresidente dell’Associazione Fabio Sassi, ha dichiarato: “Questa giornata è un’opportunità unica per la nostra comunità di partecipare a un evento che combina cultura e solidarietà. La cena esclusiva e l’asta benefica sono momenti centrali, e speriamo che tutti si uniscano a noi per contribuire a una causa così significativa. Il sostegno alla nostra associazione è fondamentale per continuare a offrire assistenza di qualità ai nostri pazienti e alle loro famiglie.”

In aggiunta, Marisa Corradini ha voluto esprimere un sentito ringraziamento a tutti i partner, collaboratori e volontari che hanno reso possibile questa iniziativa: “Vogliamo estendere la nostra gratitudine a tutti coloro che hanno contribuito a rendere questo evento speciale. Il Castello di Cernusco Lombardone, Fonte Sant’Antonio, Viticultori Lariani, La Casa dei Sapori, il Gruppo Alpini di Cernusco Lombardone e Florapiù sono stati essenziali per la realizzazione di questo evento”.

“Un grazie speciale va anche ai nostri volontari e ai nostri collaboratori, il cui impegno e passione sono alla base di tutto ciò che facciamo – continua Marisa Corradini – Questa giornata non solo raccoglierà fondi vitali, ma sarà anche un’importante occasione per far conoscere meglio l’Associazione e il nostro lavoro sul territorio.”

Dal 1989, l’Associazione Fabio Sassi opera nelle province di Lecco, Monza e Brianza, e Bergamo, gestendo l’Hospice Il Nespolo di Airuno da 22 anni. Solo nel 2023, l’Associazione ha fornito assistenza a 264 pazienti in Hospice e ha potuto contare su 196 volontari e 31 operatori sanitari specializzati. Tra le numerose attività, 661 ore di supporto dei volontari sono state dedicate ai pazienti SLA presso la RSA Villa dei Cedri di Merate.

Per partecipare all’evento, è possibile iscriversi entro martedì 10 settembre. Per informazioni e prenotazioni, contattare: Email: tesoreria@fabiosassi.it Tel. 039 9900871 – Segreteria Cell. 333 9084258 – Marisa